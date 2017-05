Pachulia respeta a Popovich, pero le recuerda que no es un jugador “sucio”

Oakland (EE.UU.), 15 may (EFE).- La polémica esta servida en las finales de la Conferencia Oeste con el entrenador de los Spurs de San Antonio, Gregg Popovich, que acusó al pívot georgiano Zaza Pachulia, de los Warriors de Golden State, de ser un jugador “sucio”.

La afirmación de Popovich se dio después de la lesión que sufrió el alero estrella de los Spurs, Kawhi Leonard en el tercer periodo del primer partido de las finales de la Conferencia Oeste que perdieron por 113-111 después de haberse dejado arrebatar una ventaja de 25 puntos tras la retirada de su jugador franquicia.

Sin embargo, la valoración de Popovich, que Pachulia hizo un marcaje “peligroso” y “antideportivo” a Leonard cuando intentó tirar a canasta, ha sido rechazada por la NBA que al revisar la jugada la calificó como “normal”, “legal” y sin que mereciese ningún tipo de sanción.

Pachulia, en declaraciones a los periodistas tras la ligera sesión de entrenamiento, fue categórico al decir que siempre ha jugado así durante los 14 años que lleva en la NBA y su filosofía es la de darlo todo en el campo por el equipo para conseguir la victoria.

“Así que no estoy de acuerdo en el calificativo que me puso. No soy un jugador sucio. Amo este deporte y juego duro, que es lo que me enseñaron desde el primer día”, le replicó Pachulia a Popovich, un entrenador que es lo que exige también a sus discípulos en el campo, lucha a tope y entrega permanente con una gran defensa.

El argumento de Popovich que Pachulia puso muy dentro sus pies para marcar a Leonard no tiene justificación en el vídeo del partido en el que se ve que el pívot georgiano para nada hace nada premeditado sino que es la acción que se genera sobre la marcha.

La pisada al caer de Leonard sobre el pie de Pachulia es fortuito como lo fue anteriormente lo mismo que le sucio con un compañero del banquillo cuando se levantó después de haber hecho otro tiro a canasta.

Dentro de los Warriors no ha sentado nada bien la actitud tomada por Popovich, que podría también haber dicho lo mismo de la manera como marcó la defensa de los Spurs al base Stephen Curry, que cayó varias veces al piso después de hacer varios tiros a canasta.

Además tampoco a gustado que involucre al ala-pívot David West, ahora con los Warriors, la pasada temporada con los Spurs, para que hable del marcaje que recibió el año pasado cuando Pachulia estaba con los Mavericks de Dallas y se enfrentaron ambos equipos tejanos.

“No me tienen que meter a mi porque ahora Pachulia es mi compañero y tiene todo mi respeto por la manera como se esfuerza, juega duro y lo da todo por el equipo para que gane”, declaró West. “Es un hombre duro, pero nunca pasa del límite de lo permitido y además no te hace ninguna concesión en el campo”.

Por su parte, Mike Brown, entrenador asistente, discípulo de Popovich, y que ahora está como interino de los Warriors, en ausencia del titular Steve Kerr, dijo que entendía al legendario técnico de San Antonio al defender a sus jugadores.

“Stephen Curry disparo el balón y LaMarcus Aldridge fue a competir y se puso debajo de Steph y Steph evitó aterrizar en su tobillo cayendo al suelo”, le recordó Brown a Popovich.

Brown dijo que había cuestionado a los árbitros la señalización de falta a Pachulia cuando no hicieron lo mismo con Aldridge y la respuesta que le dieron fue que a diferencia estuvo en donde pisó el jugador al caer.

“Curry no piso los pies de los defensas de los Spurs porque se tiro al suelo, de lo contrario hubiese sido a lo mejor peor que lo de Leonard”, señaló Brown. “Hemos visto el vídeo del partido y las acciones son idénticas”.

Por su parte, el ala-pívot Draymond Green, de los Warriors, que siempre da su opinión sobre los asuntos más polémicos, esta vez no quiso decir nada, aunque al concluir el partido, el domingo, si defendió a Pachulia al decir que no era un jugador “sucio”, sin conocer la reacción de Popovich.

El propio Leonard al hablar con los periodistas también tras el partido rechazó cualquier interpretación que Pachulia quiso lesionarlo y dijo que se trató de una acción que se puede dar en cualquier partido.

Mientras que Pachulia reiteró que las imágenes son elocuentes y en ningún momento hubo mala intención por su parte y mucho menos que se lesionase Leonard.

“Hice lo correcto y me siento mal por todo lo que sucedió, me hubiese gustado que todo fuese diferente, pero son cosas de las que en un partido no se pueden tener control”, valoró Pachulia. “Tengo un gran respeto por Kawhi al que considero uno de los mejores de la liga y le deseo lo mejor para que se recupere”.

Sin embargo, Pachulia reiteró que hay muchas que suceden en el campo que no son las más agradables, pero se dan.

En este sentido, algunos críticos con Popovich le han recordado que tal vez el problema estuvo en que Leonard salió a jugar un partido importante sin estar todavía completamente recuperado de un esguince de tobillo.EFE