Padre de sindicalista guatemalteco asesinado dice que nunca se investigó caso

San Salvador, 27 ago (EFE).- El padre del sindicalista guatemalteco Alexander Yovani Gómez dijo hoy en San Salvador que las autoridades de su país “nunca” investigaron el caso de su hijo, quien fue secuestrado y asesinado en marzo de 1995.

Antonio Gómez Areano declaró este lunes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que realiza su 59 periodo extraordinario de sesiones en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en San Salvador.

Gómez explicó que el mismo día que desapareció su hijo, quien fue secretario de finanzas del Sindicato de Trabajadores de la Maquila RCA, de capital coreano, fue a la Policía a poner una denuncia, pero en esa entidad “nunca” le ayudaron a buscar al sindicalista.

“Fui a poner la denuncia, pero la persona de la Policía que me atendió me dijo que los carros no tenían gasolina para salir a buscar a mi hijo”, manifestó el padre de la víctima.

Gómez también señaló que su hijo “no tenía problemas con nadie” y “tampoco pertenecía a ninguna pandilla”.

El padre del sindicalista, secuestrado el 13 de marzo de 1995 y cuyo cuerpo fue encontrado dos días después con señales de tortura, pidió justicia y aseguró que “23 años después de la desaparición” siguen “llorando su pérdida”.

Gómez agregó que en su país hubo “falta de autoridad porque nunca investigaron nada”.

“No hay detenidos ni nada, y 23 años después no sabemos nada”, añadió.

El abogado Juan Francisco Soto, máximo dirigente del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (CALDH), explicó recientemente en Guatemala que el caso de Alexander Yovani Gómez pasó a la CorteIDH debido al incumplimiento del Estado de Guatemala a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Indicó que la Comisión recomendó el año pasado al Estado, entre otros, una compensación económica, investigar el caso e identificar y sancionar a las personas materiales e intelectuales que participaron en el crimen. EFE