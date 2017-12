Padre de submarinista reclama información al portavoz de la Armada argentina

Buenos Aires, 3 dic (EFE).- El padre de uno de los 44 tripulantes del submarino ARA “San Juan”, desaparecido hace 18 días, criticó hoy, en plena rueda de prensa, al portavoz de la Armada por no haber sido contactado por la flota para darle información sobre su hijo.

Luis Antonio Niz, padre del cabo principal Luis Alberto Niz, uno de los submarinistas desaparecidos, expresó sus reclamos cuando el portavoz de la Armada, Enrique Balbi, dio lugar a las preguntas de los periodistas tras dar su parte diario sobre la búsqueda del sumergible, del que no se tienen noticias desde el pasado 15 de noviembre.

“Hasta ahora la Armada no me hizo ningún llamado. Ustedes dijeron que a los familiares los informaron y a mi, nada. Yo no recibí ningún llamado”, declaró Luis Antonio Niz.

El hombre dijo que la madre de su hijo, de la que está separado, y la novia de su hijo, que es miembro de la Armada, sí han sido informadas, pero no él.

“La Armada tendría que tener a los padres y a las madres informadas”, dijo el hombre, que reside en la localidad bonaerense de San Miguel y que afirmó que tres veces llamó sin recibir respuesta a la base naval de Mar del Plata, donde tenía asiento el submarino y donde los familiares reciben diariamente las novedades sobre el operativo de búsqueda.

De inmediato, Balbi se ofreció a tomar su número de contacto y le pidió “disculpas” porque la Armada no es “infalible” y puede cometer “errores”.

“Mirándolo a los ojos, le pido disculpas”, le dijo el portavoz, quien aseguró que le dará toda la colaboración que necesite.

El hombre contó que su hijo ingresó en 2011 en la Armada y aseguró que no pierde la “fe y la esperanza”. EFE