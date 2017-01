Padres de familia rechazan uso de violencia para solucionar problemas

México, 6 Ene (Notimex).- La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) aseveró que los actos vandálicos con motivo del alza en el precio de las gasolinas no solucionan ningún problema y, por el contrario, pueden generar otros que afectan más como sociedad.

En entrevista con Notimex Consuelo Mendoza, presidenta del organismo, llamó en su lugar a “trabajar de manera organizada, como en muchas ocasiones se ha hecho como Unión, pidiendo la participación de todos los ciudadanos, de todas las familias, de manera respetuosa, pacífica y ordenada, pero también muy exigente”.

Reconoció que el aumento en el precio de las gasolinas afecta la economía familiar, porque al subir el combustible lo hace todo lo demás.

Sin embargo, reiteró, “eso no justifica de ninguna manera todos los actos vandálicos que están sucediendo en México. No se pueden tolerar porque no benefician a nadie. Por el contrario, nos perjudican”.

Comentó que aun cuando se trata de actos generalmente contra empresas transnacionales se debe tener en cuenta que dan trabajo a miles de mexicanos.

Consuelo Mendoza hizo énfasis en que “el vandalismo no soluciona nada. Es un pretexto incluso para desviar la mirada al fondo de esta situación”.

En ese sentido subrayó que la sociedad quiere que se acaben los privilegios para políticos y funcionarios, así como con la corrupción, y haya transparencia en el uso de los impuestos.