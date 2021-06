Paga municipio 15 mdp en renta de 82 vehículos

El Gobierno Municipal de Durango arrendó 87 vehículos para la operatividad de las dependencias e institutos con una inversión que ronda los 15 millones de pesos, aseguro la directora de Administración y Finanzas Municipales, Erika Ruiz Hernández.

De la misma manera la directora comentó que estos vehículos se direccionaran a todas las dependencias, pues cada una solicitó vehículos y haciendo un análisis se hizo la repartición de los mismos, tratando de ser equitativos a las necesidades de cada institución, siendo más beneficiadas las dependencias de Finanzas y Servicios Públicos Municipales.

“Se estarán llevando a todas las direcciones, sobre todo a aquellas que durante ya mucho tiempo, no solo en esta administración sino también en anteriores, no se les había dado equipo de transporte y en muchas de las ocasiones los trabajadores utilizaban sus propios vehículos particulares para propósitos del trabajo, por ello con esto fortalecemos en mucho la capacidad de operación ya que por la falta de vehículos había acciones que no se realizaban”, mencionó la directora.

Para terminar, explicó que los vehículos que ya no se usen serán dados de baja y subastados, pero aún se está haciendo un análisis, pues se darán de baja 150 vehículos de los 800 que forman parte del municipio.

“Se va a hacer un reordenamiento, va a haber vehículos que en las direcciones se entreguen completamente nuevos, mientras que otros vehículos serán re direccionados, esto con el motivo de crear un ahorro en los recursos y así utilizar todas las medidas posibles”, señaló la directora.

Para finalizar mencionó que el monto invertido en este arrendamiento es de 15 millones de pesos y estas unidades podrán ser utilizadas por la siguiente administración y tal vez compradas una vez que baje el costo de las mismas.