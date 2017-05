Pagarán utilidades solo 40% de restaurantes

Ante el poco repunte que ha tenido el sector: Canirac

Por: Andrei Maldonado

Ante el poco repunte que ha tenido el sector restaurantero serán pocos los dueños que puedan cumplir con el reparto de utilidades este año, comentó Alejandro de la Peña López, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac) quien aseguró que a lo mucho el 40 por ciento de los patrones podrá cumplir con esta obligación con sus trabajadores.

El entrevistado reveló que en lo que va del 2017 por lo menos tres restaurantes han cerrado sus puertas ante la imposibilidad de costear los gastos de nómina y sus obligaciones fiscales y se estima que de los que han conseguido mantenerse durante los primeros cinco meses del año solo seis de cada diez pueda cumplir con el reparto de utilidades con su personal.

El líder empresarial reconoció que la situación financiera de los establecimientos formales de alimentos preparados en la capital no ha sido del todo buena, ya que además de los cierres se han registrado traspasos de negocios; “la industria restaurantera enfrenta además una carga tributaria complicada, con un aumento en los insumos de hasta el 20 por ciento”, puntualizó.

Explicó que las condiciones financieras del año pasado fueron mermadas por la cuestión tributaria tan severa y la imparable alza en los insumos, de tal suerte que únicamente podrán hacer frente a las utilidades un 40 por ciento de los 150 agremiados que cuentan con plazas superiores a 20 trabajadores; “sabemos que es una obligación pero difícilmente se podrá cumplir”.

De la Peña López externó que dadas las circunstancias actuales en los impuestos se prevé que cada vez sea más complicado enfrentar este y todos los temas económicos ya que los restauranteros nada pueden hacer si la capacidad adquisitiva de los comensales disminuye; “nada menos este Día de las Madres hubo llenos, pero el consumo bajó un 10 por ciento”, dijo.

Añadió que mientras no se modifiquen temas como la deducibilidad fiscal no se podrá dejar el bache que enfrenta el sector restaurantero; “lo que deben hacer es ampliar la base tributaria, atacar la informalidad y que los que ganan más paguen más. Mientras el gobierno no promueva la creación de una economía armónica siempre unos deberán pagar por otros”, manifestó.