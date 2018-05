Pakistán celebrará elecciones generales el 25 de julio

Islamabad, 26 may (EFE).- El presidente de Pakistán, Mamnoon Hussain, estableció hoy la celebración de elecciones generales y provinciales para el 25 de julio, en la que será segunda ocasión en que un Gobierno logra completar una legislatura en el país asiático.

La estatal Radio Pakistán informó de que Hussain, cuyo cargo es simbólico, ha firmado una orden presidencial para que el 25 de julio se celebren los comicios, sin ofrecer más detalles.

El actual Gobierno de la Liga Musulmana de Pakistán (PML-N), que obtuvo mayoría absoluta en 2013, finalizará la legislatura de cinco años el 31 de mayo a medianoche, en la segunda ocasión que un Ejecutivo acaba un mandato desde la independencia del país en 1947.

Tras ello, un Gobierno provisional elegido previamente por el Ejecutivo y la oposición preparará y celebrará los comicios.

Las elecciones servirán para renovar a los 342 diputados del Parlamento, de los que 272 son elegidos directamente, 60 están reservados a las mujeres y 10 a las minorías religiosas.

Además, también se elegirá a las asambleas parlamentarias de las cuatro provincias del país.

Según datos de la Comisión Electoral de Pakistán, 105 millones de personas están llamadas a las urnas, entre ellas 59 millones de hombres y 46 de mujeres.

La gobernante PML-N llega a las elecciones en medio de tensiones con el Ejército y el poder judicial, tras la inhabilitación de por vida del ex primer ministro Nawaz Sharif por no informar de un sueldo que ya no recibía de una empresa de un hijo, en una polémica sentencia del Tribunal Supremo el pasado julio.

En las últimas semanas, Sharif ha desafiado a los poderes establecidos del país y afirmado que fue inhabilitado porque su Gobierno acusó al exdictador militar Pervez Musharraf de traición ante los tribunales.

El político también ha acusado al Tehreek-i-Insaf (PTI) de Imran Khan, el principal partido opositor, de organizar protestas para echarlo del poder por la denuncia contra Musharraf.

Estos comicios son los segundos en la historia del país en los que un Gobierno acaba un mandato completo, después de que lo consiguiese el hoy opositor Partido Popular de Pakistán en 2013, después de que Pakistán haya estado gobernado por militares la mitad de su historia.

Sin embargo, con la sustitución de Sharif por Shahid Khaqan Abbasi como primer ministro, el país continúa sin que un gobernante elegido en las urnas acabe un mandato. EFE