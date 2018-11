Pako Ayestarán dice que Pachuca no hizo buen juego a pesar de los seis goles

Pachuca (México), 3 nov, (EFE).- El español Pako Ayestarán, técnico del Pachuca, no estuvo convencido con el funcionamiento de su equipo a pesar de la goleada de hoy, 6-2 sobre Necaxa, y lejos de celebrar, puso énfasis en los puntos a mejorar.

“Lo primero que hay que hacer para defender bien es no perder la pelota y perdimos muchas veces la posesión y muchas veces también perdimos posición en el centro del campo que nos costaba el regreso por las alas. Eso nos causó problemas y que encajáramos dos goles”, dijo el estratega.

Los Tuzos golearon hoy al Necaxa con cuatro goles del mexicano Víctor Guzmán y dos del argentino Franco Jara, con lo que se metieron en zona de clasificación al saltar al octavo lugar de la clasificación.

Ayestarán se mostró perfeccionista con su equipo, que se metió entre los primeros ocho lugares, tras un inicio de campaña incierto.

“Queremos seguir haciendo lo estipulado desde el inicio, que mi equipo juegue junto en 30 metros de profundidad, no más. Por diversas circunstancias nos hemos estirado en el campo y no me gusta. Esta noche me surgirán más cosas a corregir y a los jugadores también porque no hemos hecho un buen partido, aunque el marcador diga lo contrario. No podemos festejar sino reflexionar”, aseveró.

Esta fuerte autocrítica del técnico Ayestarán permeó en los jugadores. Incluso el hombre del partido, Víctor Guzmán, anotador en cuatro ocasiones, ponderó por encima de su individualismo el trabajo colectivo, aunque reconoció que viene cumpliendo metas.

“Cuando quería ser jugador de primera división, una de mis metas era ser referente de mi equipo y lo voy consiguiendo. Quiero llegar también a la selección mexicana y confirmarme ahí además de jugar en Europa”, indicó.

Víctor Guzmán se fue contento porque su técnico aplaudió el trabajo en cancha, sobre todo a la hora de pisar el área enemiga. Ayestarán también destacó el funcionamiento del argentino Franco Jara, ex jugador del Granada, quien convirtió dos veces. EFE