PAN puede postular a miembros no activos: Salum

Jorge Salum manifestó que el PAN tiene contemplado en sus estatutos el postular a miembros que no sean necesariamente personajes activos del partido, algo que indicó se ha aplicado en distintas ocasiones y es una postura correcta.

Sobre la reelección del actual alcalde manifestó que no se le cuestiona que no sea panista, sino que considera que no debe ser la persona que encabece al partido. Aclaró que es una opinión personal, por circunstancias que ha descrito en distintos momentos.

Enfatizó que las acciones que se han llevado a cabo por la presidencia municipal y en el contexto del PAN no considera esa opción. En Acción Nacional, dijo, cualquiera puede manifestar sus aspiraciones y en ese proceso encabezar una candidatura.

Comentó que hay muchos perfiles que pueden ser elegidos para contender a la candidatura municipal de Durango, pues se cuenta con personas que fácilmente podrían representar al partido.

Indicó que él mismo ha señalado su aspiración de participar nuevamente y se aceptará si así se decide. Apuntó que serán los panistas y los dirigentes quienes decidan quiénes serán los representantes de cada municipio y en camino a las próximas elecciones.

La forma en que deberán elegirse los candidatos a partir de ahora debe ser por los militantes con la llegada de Marko Cortez. En cuanto al estar preparados para el proceso electoral, señaló que se encuentran bien organizados y bien dirigidos por Lorenzo Martínez y Rómulo Campuzano, aunque reconoció que no perfecto pero siempre ha sido así.

Puntualizó que están en el mejor tiempo y siguiendo los procedimientos correctos, lo que les ayudará a conservar algunos ayuntamientos que ya se tienen, pero también recuperar otros que se perdieron.