Panamá acumula 766.758 casos y 8.176 muertes por la covid-19

Ciudad de Panamá, 9 abr (EFE).- Las autoridades de Panamá reportaron este sábado 254 casos y dos fallecimientos por covid-19, que elevan a 766.758 los contagios y a 8.176 las muertes en dos años de pandemia.

En las unidades de cuidados intensivos hay 5 pacientes y 61 en sala, mientras que 2.213 están en aislamiento domiciliario y 8 en hoteles, según el reporte diario del Ministerio de Salud.

Hasta el momento, hay un total 2.287 casos activos y se han recuperado 756.295 personas.

La tasa de letalidad continua en un 1,1 %, una de las más bajas de la región, según el informe de la cartera de salud.

El Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del Ministerio de Salud destacó que en Panamá se han aplicado 7.978.113 vacunas contra la covid-19, desde que arrancó el proceso en enero de 2021.

Del total, 3.453.908 corresponden a primeras dosis, 3.044.054 a segundas dosis, 10.898 a terceras dosis, 685 a cuartas dosis y 1.468.568 a dosis de refuerzos, a la vez 370.426 niños han recibido la vacuna pediátrica de Pfizer.

A pesar de estas bajas cifras, la ministra de Salud encargada, Ivette Berrío, dijo que la pandemia “no ha terminado”.

“Nosotros todavía no tenemos todos los conocimientos de los efectos o secuelas que deja el virus y sus variantes, eso significa también que no hemos vencido la pandemia, por ello debemos cuidarnos y no bajar la guardia”, agregó.

Las autoridades hablan de un control de la pandemia, que pasa por un descenso en nuevos casos, hospitalizaciones y porcentajes de positividad.

Sin embargo, insisten a la población en “no bajar la guardia” y seguir aplicando las medidas de bioseguridad, como el uso de la mascarilla en lugares cerrados, gel alcoholado, el lavado de manos y el distanciamiento físico.

En caso de presentar síntomas relacionados con el virus, acudir en busca de atención médica y someterse a una prueba de covid-19. EFE

