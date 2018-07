Panamá celebrará festival para rescatar esencia negra de la colonial Darién

Panamá, 19 jul (EFE).- Las danzas y ritmos africanos, traídos por los esclavos en la época colonial a Panamá, serán resaltados en la segunda edición del Festival de Bunde y Bullerengue el próximo 27 y 28 de julio en la provincia oriental de Darién, limítrofe con Colombia, informó hoy la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

La actividad, que resalta la cultura y legado de afrodescendientes que habitaron uno de los territorios en donde se instaló la primera ciudad en Tierra Firme del continente americano, busca promover los atractivos turísticos y esencia humana.

Este año el evento se efectuará en la comunidad de Yaviza y unas 29 delegaciones folclóricas del Darién dirán presente, así como un corredor gastronómico, y una sección de artesanías indígenas y afrodarienitas.

El encuentro homenajeará a la historiadora Digna Caraballo, una de las personalidades que ha abordado el rescate cultural de los pobladores negros que se asentaron en el Darién.

“Por Darién entró la cultura para Panamá, es una provincia pluriétnica y multicultural, pero la cultura negra darienita tiene su sello”, dijo la historiadora Digna Caraballo, en la presentación.

La experta declaró a Efe que el poco realce que ha tenido la esencia darienita tiene que ver con el abandono de la provincia anteriormente, dado que se consideraba que lo relacionado a los negros no era valioso.

Es por eso que destaca que a partir de 1968 se comienza a dar valor a todas las culturas indígenas, interioranas y negras que habitaban el Darién, lo que dio pie a un proceso de rescate.

“Si no fortalecemos las expresiones culturales del hombre y la mujer darienita, entonces no le estamos dando nada. Estamos matando al ser desde lo que es, lo que siente y lo que proyecta; cultura no solo es bailar y cantar, sino nuestra esencia, tradiciones y espiritualidad”, declaró.

Entre tanto, el administrador de Turismo de Panamá, Gustavo Him, mencionó que la actividad tendrá a la larga un gran alcance que repercutirá en el turismo y la economía.

“Darién tiene un futuro prometedor, solo falta que se dé una mayor ocupación hotelera y que se hagan más infraestructuras, pero sobresale porque tiene su gente, cultura y folclore”, expresó Him.

El ministro agregó que buscan que los extranjeros conozcan esa región del país, la cual tiene un potencial turístico que aún no está explotado, por lo que pretenden que el festival sea una marca permanente para impulsar esa industria.

El festival es realizado en alianza con la Secretaria Ejecutiva de Desarrollo sostenible de la Provincia de Darién y Comarcas Anexas (Seprodacan) y el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, que brindará la seguridad en el lugar.

La provincia selvática de Darién destaca por su belleza natural y el incipiente ecoturismo que ofrece en sus ríos caudalosos, vegetación tropical, montañas, selvas, costas y mares. EFE