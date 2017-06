Panistas confían en su capacidad para ir solos a los comicios de 2018

México, 29 Jun (Notimex).- Aspirantes del Partido Acción Nacional (PAN) a la Presidencia de la República confían en la capacidad de esa fuerza política para ir solos en los comicios de 2018, su convicción se cimenta en los resultados electorales de los últimos años, en los que han ganado en diversos estados.

Luego de tres horas de reunión en la sede del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, los aspirantes a la presidencia, Margarita Zavala, Ernesto Ruffo, Luis Ernesto Derbez y Carlos Romero Hicks, no presentaron propuestas, únicamente acordaron respetar los tiempos electorales que marca la ley y el estatuto del partido.

Margarita Zavala habló de la fortaleza del PAN y dijo que está de acuerdo en el tema de la alianza, “pero con la seguridad de que si se decide a tiempo podemos ir solos, puede definirse solo, presentarse solo, y así presentarse con quien se quiera sumar y con quien quiera estar en la alianza sumando”.

Refirió que le preguntó a Ricardo Anaya si estaba en calidad de presidente o de aspirante, a lo que él le contestó: “la conduzco en calidad de presidente nacional y no me he descartado”.

Zavala Gómez del Campo dijo que fue con la idea de una mesa para negociar los tiempos, y señaló la urgencia para México y para el el partido blanquiazul de tomar una decisión, “quería negociar tiempos, circunstancias, métodos para ver quién es más competitivo”.

El exsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, aseguró que el PAN es de gran tamaño y que tiene la capacidad para ir solo a las elecciones de 2018, e incluso que puede lograr la victoria.

“El PAN es de tal tamaño que simplemente los resultados que hemos tenido en los últimos dos años mandan un mensaje de que somos un partido que puede sin necesidad de buscar a otro y lograr la victoria”.

Sin embargo, sostuvo que hay consenso de todos sobre que es fundamental decir: “bueno, para gobernar una vez terminado el proceso electoral se requiere pensar en una coalición con la sociedad, con grupos partidistas o que se concrete un programa o plataforma que estén presentando otros partidos”.

Según Derbez Bautista, “ahí está la clave, el PAN solo puede, pero es en el interés de México que pensemos en una coalición de gobierno para el periodo 2018-2024”.

Expresó que hay unidad en una visión que están tratando de plantear y un camino ya claro. A partir de septiembre se darán las formas y este es un primer acercamiento positivo.

Precisó que los aspirantes quieren que Ricardo Anaya actúe como presidente del partido, a lo que el líder respondió que lo está haciendo y que como presidente está respondiendo en este momento.

A su vez, Juan Carlos Romero Hicks consideró que hay tres valores que tienen que cuidar los panistas; la unidad del partido, la legalidad de los procesos y un partido democrático, y a eso están obligados todos los aspirantes, así como a un sentido de prudencia hacia México.

Refirió que se acordó trabajar en cinco puntos, que serán la plataforma electoral, que es la presentación; mantener la unidad y la fortaleza del partido, lo cual tiene que ver con la participación de cada uno y el diálogo con la sociedad y con el partido; así como continuar el diálogo con la sociedad y con los demás partidos y entre los propios panistas.

Además, respetar los calendarios establecidos en la Ley General de Instituciones Electorales en los propios estatutos del partido, y el calendario que empieza en septiembre, así como cuidar que haya “cancha pareja”, lo que significa acceso a las normas y respeto a la información confidencial a elementos ordinarios de herramientas, como son el padrón.

Advirtió que no se trata de una mesa de concertación, fue simplemente una aproximación, porque las decisiones de partido se toman por órdenes colegiadas y que no se puede suplantar los órganos colegiados, se trataba de escuchar y proponer.

La reunión fue encabezada por el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés; el secretario general, Daniel Zepeda Vidales, así como Santiago Creel Miranda, coordinador de Estrategia Electoral, y Marco Antonio Adame Castillo, coordinador de Asuntos Internacionales.