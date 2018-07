Paola Longoria: “Cargar con el número uno del raquetbol no es fácil”

Jeimmy Paola Sierra

Barranquilla (Colombia), 29 jul (EFE).- La mexicana Paola Longoria aseguró en entrevista con Efe que mantenerse por casi una década en la cima del raquetbol mundial ha sido “una presión, pero también una motivación” que le ha permitido impulsar a esta disciplina en su país, desarrollar un apego a ganar y erradicar el miedo a perder.

Longoria, de 29 años, ostenta 89 títulos profesionales y siete US Open en su carrera, que ha estado colmada de aciertos y responsabilidades por conseguir desde temprana edad el sueño de convertirse en la reina del raquetbol.

“Cargar el número uno no es fácil, pero también es mucho más difícil mantenerse ahí. Ya son nueve años como la número uno. Aún recuerdo el primer año. Cuando gané, la incógnita era ver si al siguiente año podía mantenerme ahí”, expresó a Efe la mexicana.

Convertida en una máquina de ganar, la deportista nacida en San Luis Potosí confesó que vive de una forma distinta su día a día en el deporte, pues pese a sentirse altamente competitiva, ve a la derrota de una forma diferente.

“Ya no tengo miedo a perder”, soltó Longoria, que estuvo implacable en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebran en Barranquilla, donde conquistó tres medallas doradas para igualar lo hecho hace cuatro años

“Estoy muy contenta. Obviamente el objetivo era refrendar lo que ganamos en Veracruz. México es potencia”, comentó sobre la participación en las justas.

Para la mexicana, en su momento, perder un invicto de tres años y ocho meses, tiempo en el que logró encadenar 152 victorias de manera consecutiva, probó su carácter y le enseñó a “regresar con más fuerza” tras atravesar el capítulo más complejo de su laureada carrera.

“Venía de ganar mi US Open y a los cuatro días me tocó perder. No sabía cómo enfrentarlo. En un momento hasta me quería retirar. De eso aprendí”, contó la deportista, y acotó: “cuando ganas y ganas, no estás acostumbrada a la derrota”.

Y basada en ese apego a ganar, empezará la última fase de su preparación para su otro reto del año: el XIX Campeonato Mundial de Raquetbol, que se llevará a cabo en Costa Rica del 10 al 18 de agosto.

“Quiero refrendar mi título. Espero poder llegar bien. Voy a jugar solo una modalidad, en el singles, porque viene mi inicio de la gira profesional y me quiero mantener de número uno”, afirmó la raquetbolista.

Después de 20 años en la disciplina, manifestó “querer más” y estar en constante búsqueda de “refrendar mis títulos y récords”, pero el espíritu competitivo tiene ahora matices diferentes que trascienden, muchas veces, los intereses personales.

En su idea de “dejar un gran legado a México”, está promoviendo en San Luis su primera academia pública, que pretende “impulsar a más niños” y que más personas conozcan el raquetbol. Además, cuenta con una cancha portátil que instala en lugares emblemáticos con la intención de “ayudar a masificarlo”.

A ese propósito se suma el anhelo de ver al raquetbol en los Juegos Olímpicos, pues considera que “está para competir en lo grande”, y ese mensaje lo seguirá llevando como su gran embajadora, un rol que le ha permitido “hacer crecer” a su deporte, pero que la obliga a seguir ganando.

“Los años pasan y todo cambia, pero como deportista lo único que quieres es permanecer en la cima”, apostilló Longoria. EFE