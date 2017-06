Papás lamentan falta de equidad en licencias por paternidad en México

México, 17 jun (EFE).- En México, la ley no ha logrado equidad en cuanto a los derechos que tienen los padres para estar con sus hijos tras de su nacimiento, reconocen algunos papás mexicanos.

Hace tres años, Pedro tuvo la oportunidad de convertirse en papá de Carmina. Pese a que su idea era estar con su hija el mayor tiempo posible tras su nacimiento, tuvo que regresar al trabajo cuando su pequeña tenía apenas cinco días de nacida, y eso es algo que aún lamenta hoy.

“Fue muy poco tiempo para estar con mi hija, en comparación con el que tienen las mamás. Creo que los primeros días de convivencia son muy importantes para que el bebé te reconozca y hagas un vínculo emocional con él”, explica a Efe Pedro Lua.

Hace cinco años, en México se aprobó el permiso de paternidad en la Ley Federal de Trabajo (LFT), el cual consiste en otorgar a los nuevos padres cinco días naturales para estar con sus hijos desde el día de su nacimiento.

Sin embargo, hace unos días, la entidad Early Institute, que se dedica a promover medidas de protección para la niñez y familias de México, señaló que este permiso resulta insuficiente “y requiere mejoras en su diseño”.

Pedro coincide con ello y considera que los papás tienen muchas desventajas para poder integrarse a la dinámica familiar y crear un vínculo emocional con sus hijos.

“Para mí ha sido difícil crear un vínculo con mi hija, porque como trabajo de un lado al otro de la ciudad, por la mañana tengo que salir antes de que se despierte y en la tarde cuando regreso, por cuestiones de tráfico, mi hija ya está durmiendo. Es muy poca la convivencia”.

Y, aunque Lua explica que los fines de semana los dedica a su familia, desearía que las empresas tomaran conciencia de la importancia que tiene que los padres pasen tiempo con los hijos.

“Hago lo posible por estar con mi hija y mi pareja, pero cuando hay eventos especiales o algo se necesita, tengo que pedir días a cuenta de vacaciones porque si no, te ponen la sanción que dicte el reglamento laboral, las empresas no te dan facilidad”, asegura.

Asimismo, critica la diferencia que existe con los beneficios laborales que hay entre mamás y papás trabajadores.

“Yo creo que debería de haber algo en el esquema de las empresas que nos permita un día a la semana o a la quincena, si no faltar, al menos trabajar media jornada para regresar a casa. Como papás nos dejan a un lado con esos beneficios y eso se resiente”, explica.

Carlos es otro caso. Él está a un par de meses de convertirse en papá, y explica que en la empresa en la que labora, no tenían mucha información de la licencia por paternidad.

“De entrada no tenían claro cuántos días me correspondían ni en qué consistía el papeleo para hacerlos válidos. Una semana después me indicaron que son cinco días naturales y que sólo necesitan el acta de nacimiento cuando nazca mi hijo”.

Al igual que Pedro, coincide con que los días que tendrá para disfrutar a su pequeño serán muy pocos, e incluso, ha pensado en pedir unos días de vacaciones para poder estar más tiempo con su nueva familia.

“Son muy pocos días, sobre todo pensando que la mamá necesita apoyo, además de que uno quisiera estar más días cerca de su bebé”, asegura.

Por último destaca que la ley debería pensar en la licencia por maternidad y paternidad de forma equitativa.

“En medio de una época en que algunas mujeres sólo piden igualdad cuando les conviene, creo que sí merecemos los mismos permisos y opciones de ver realizarse a nuestros hijos”, concluye.

En México, no se conoce el número de permisos por paternidad que se dan, pues el pago de éstos lo realiza el patrón y no la seguridad social como en el caso de las mujeres y debido a que su financiamiento es a través de los empleadores, Early Institute considera que esto representa una carga y un obstáculo para posibles ampliaciones y mejoras a la LFT. EFE