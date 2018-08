Para Alan Mendoza, los Pumas le dieron al clavo con los refuerzos foráneos

México, 1 ago (EFE).- El defensa mexicano Alan Mendoza calificó hoy de acertada la llegada de los fichajes extranjeros a los Pumas de la UNAM para el Apertura 2018, en especial de los delanteros, el chileno Felipe Mora y el paraguayo Carlos González.

“Le dieron al clavo con los refuerzos, son gente trabajadora, humilde y eso se ha visto en el campo, hemos hecho goles, hay delanteros que a veces dices ‘llegan y no responden’ y ellos ahí han estado”, dijo Mendoza en conferencia de prensa previo al entrenamiento de este miércoles.

Pumas, dirigido por el entrenador mexicano David Patino, marcha como líder del Apertura del fútbol mexicano con seis puntos después de dos victorias en dos salidas y una mejor diferencia de goles que Cruz Azul, Tigres y Monterrey, también con actuación perfecta.

Los universitarios inauguraron la temporada al ganar de visita a los Tiburones Rojos del Veracruz por 0-2 hace dos semanas y el domingo pasado en el estadio de Ciudad Universitaria vencieron por 5-3 al Necaxa.

Mendoza, de 24 años, indicó que además de Mora y González, el resto de las contrataciones son personas increíbles que han ayudado a la unión del equipo y han detonado un mejor trabajo, “seguramente ellos se sienten igual, con el respaldo de la gente de aquí, estamos para apoyarlos y ellos para que nos hagan un equipo goleador”.

Mendoza anotó su primer gol de la temporada con Pumas el domingo pasado frente al Necaxa, un remate dentro del área que puso el empate en el marcador 1-1, tras un arranque donde el visitante se había puesto en ventaja minutos antes.

Respecto a los rumores que apuntan a la posible salida del centrocampista chileno Marcelo Díaz al Racing del fútbol argentino, Mendoza reconoció sería complicado suplir su ausencia.

“Conozco a Marcelo y sé que está feliz aquí y si al final se tiene que ir por un tema deportivo, hay capacidad y gente con ganas de ocupar ese lugar, no tenemos un jugador con su experiencia, pero esperaría se quede y siga ayudándonos a todos”, dijo.

Pumas visitará al Atlas el próximo viernes para encarar su compromiso de la tercera jornada del Apertura 2018.

El equipo de David Patiño tiene la consigna de romper una racha de 15 años sin poder ganar en Guadalajara al Atlas, dirigido por el entrenador mexicano Gerardo Espinoza.

“Si no creyera que no podemos ganar no lo diría, veo al grupo unido y trabajando con la ilusión del arranque y creo lo podemos hacer”, comentó Mendoza. EFE