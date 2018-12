Paraguay recalca que es falso que Pacto de Migración suponga ceder soberanía

Asunción, 14 dic (EFE).- El canciller, Luis Alberto Castiglioni, recalcó hoy que el Pacto Mundial de Migración no es vinculante y calificó de “falsedades” las informaciones vertidas por algunos grupos de que supone una perdida de soberanía para Paraguay, o que obligue al país suramericano a acoger a emigrantes o refugiados.

Castiglioni salió así al paso de algunos comentarios en las redes sociales apoyados por varias docenas de personas que se manifestaron la semana pasada frente a la Cancillería, que denunciaron el Pacto como una cesión de soberanía y aseguraron que posibilitará la entrada de emigrantes a los que se deberá proveer de los servicios básicos de salud y educación.

“El Pacto Global de Migraciones no es un tratado, no es un convenio y por ende no se firma ni se firmó”, dijo el canciller en rueda de prensa en la Cancillería.

Añadió que “ningún párrafo del Pacto obliga a ningún país a recibir migrantes, no se establece ninguna cuota de cuántos migrantes debe recibir cada país”.

“Paraguay y todos los Estados seguirán siendo libres y soberanos de decidir quién entra, quién no entra y quién permanece en su territorio, de conformidad con nuestras propias leyes”, aseveró Castiglioni.

En ese sentido, el canciller señaló que el apoyo de Paraguay al Pacto se engloba en “la necesidad de luchar para que los derechos humanos de nuestros compatriotas que han tenido que salir del país sean respetados”.

“Quisimos estar en la conferencia para decir que el Paraguay se ocupa de los paraguayos y paraguayas que están en todas partes del mundo porque no queremos que los exploten. No queremos que los esclavicen, de ninguna manera a ningún ciudadano paraguayo que haya tenido que abandonar el país”, indicó.

También negó que el Pacto tenga incorporada en su agenda la ideología de género, como afirmaron los grupos que en Paraguay se oponen al mismo.

A ese respecto, el canciller recordó que el Gobierno ya clarificó que protege el derecho a la vida desde la concepción el matrimonio entre hombre y mujer.

El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de Naciones Unidas fue aprobado la semana pasada por más de 150 países que asistieron a la conferencia intergubernamental de la ONU organizada en la ciudad marroquí de Marrakech.

El documento fue consensuado en 2016 por los 193 Estados miembros de la ONU, pero del que se salió el fin de semana EE.UU. alegando incongruencias con su política migratoria.

A la retirada de EE.UU. se suman también Chile o República Dominicana, así como Estados europeos con duras medidas migratorias como Hungría, Polonia y Austria, entre otros. EFE