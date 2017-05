Paran labores en mina del Cerro del Mercado

Trabajadores exigen a empresa el pago de utilidades

Por: Denice Ramírez

Trabajadores de la Mina Cerro del Mercado realizaron paro de labores ya que exigen el pago de utilidades y no lo que se les quiere ofrecer; “la empresa nos da un préstamo de 10 mil pesos por trabajador a cuenta de utilidades, algo que finalmente se tendría que pagar y no es beneficio”, expresó Luis Enrique Martell, delegado especial en Durango del Sindicato Nacional Minero.

Señaló que desde el jueves los trabajadores decidieron hacer el paro al no obtener la repartición justa de utilidades, dijo que desde hace años se habían tenido movimientos similares, el año pasado aceptaron la cantidad en calidad de préstamo, pero en esta ocasión no lo van a permitir, pues aseguran la mina está produciendo.

Se informó que se producen mil toneladas de mineral concentrado de fierro, con un costo de entre 40 y 50 dólares por tonelada, por lo que se comentó que como trabajadores se dan cuenta que sí hay producción, porque además de eso están los agregados como la hematita para el cemento y trozos.

La empresa argumenta que hubo falta de utilidad en el ejercicio 2016 por lo que se apoya con el préstamo, por lo que los trabajadores exigen se dé una utilidad y no en esas condiciones, son cerca de 600 personas de las cuales 300 son sindicalizadas.

Enrique Martell dijo que están abiertos al diálogo y que les expliquen porqué no se les quiere entregar esa utilidad, además de que se les está presionando con el no pago de la semana desde ayer, “solo unos alcanzaron a cobrar”, aseguran que no les han mostrado la carátula de utilidades en cero.

Miguel Ángel Bermúdez, secretario del Trabajo en Durango, expresó que ya se está en pláticas para llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes en cuanto al pago del PTU, indicó que esta situación no solo se está presentando aquí en Durango, sino que es de manera general en otras 5 mineras pertenecientes al Grupo Altos Hornos de México.

Por su parte la empresa señaló que dando cumplimiento a la Ley Federal del Trabajo se repartirán 215 millones de pesos a fin de mes por concepto de utilidades para 20 mil trabajadores.