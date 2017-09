Pardo no pudo celebrar con victoria su debut como titular con el Olympiacos

Turín (Italia), 27 sep (EFE).- El colombiano Felipe Pardo debutó como titular en la presente edición de la Liga de Campeones con el Olympiacos, aunque no pudo celebrarlo con una victoria frente a la Juventus de Turín ya que, según dijo, “las ocasiones no entraron”

“Sabíamos que era un partido difícil y que nuestras opciones pasaban por defender y salir al contragolpe, pero no entraron las ocasiones y por errores nuestros ellos ganaron”, aseguró tras el encuentro.

Pardo lamentó no volver a marcar tras los dos goles anotados en la primera jornada de la Liga de Campeones: “Es motivante. Da mucha alegría; para eso se trabaja. Gracias a Dios pude marcar y esa ambición y ganas de marcar no se pierden. Hoy también tuve opciones pero no entraron, hubiese sido maravilloso marcar aquí”

El colombiano se mostró confiado en realizar un buen papel en los partidos que quedan: “Sabemos que estamos en un grupo difícil. En este momento nos damos cuenta de que podemos hacer algo bueno en este grupo; hoy demostramos que somos un equipo compacto y defendemos bien. Ellos aprovecharon dos errores nuestros pero si llegamos a meter nuestras ocasiones hubiese sido distinto”.

“Tenemos que hacer lo mismo que hoy. Estar 100% concentrados y estar tácticamente bien. Queremos aprovechar la oportunidad de jugar contra el FC Barcelona, uno de los mejores equipos del mundo”, concluyó en referencia a los dos siguientes encuentros en Liga de Campeones frente al Barcelona. EFE