Parkinson un padecimiento progresivo y costoso

Actualmente HG-450 brinda tratamiento a 40 duranguenses

Afectando a 40 de cada 100 mil habitantes de más de 50 años, el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por disminución de los niveles de dopamina a nivel cerebral, crónica, progresiva y no tiene cura; sin embargo con un tratamiento eficiente puede mantener al paciente activo y funcional, que atendido en el rubro privado es costoso, informó Luis Ángel Ruano Calderón, director de la Clínica de Neurocirugía Muscular del Hospital General 450.

Al ser una enfermedad neurodegenerativa cumple con los criterios de no tener una causa identificada en el gran porcentaje de los casos, pero en otra clasificación se puede encontrar un componente genético.

Se caracteriza por afectar principalmente a personas de entre 50 y 60 años, pero hay un índice de 15 por ciento de personas por debajo de esa edad y se conoce como Parkinson temprano.

Aclaró que el decir que no tiene cura no significa que no se cuente con tratamiento, pues sí hay algunos muy efectivos, algunos incluyen fármacos y otros tratamientos quirúrgicos que no se hacen en la entidad, pero sí en otras partes de México con estadísticas positivas.

En el cerebro se encuentra una estructura que se llama sustancia negra, que tiene la principal producción de dopamina, cuando disminuyen más del 30 por ciento de las neuronas de ese lugar se producen las manifestaciones de Parkinson como problemas de movimiento, o temblor de mano, paciente lento o cambio de expresión facial.

Se da el diagnóstico clínico en base a manifestaciones principales, el temblor, rigidez, aumento del tono muscular donde al paciente se le compara como robot, por su forma de brasear, o con una expresión de la cara como enojados o inexpresivos, movimiento lento, alteración de la marcha, o si una persona no es capaz de detenerse, si se tropieza y se cae.

Además de esos síntomas Ruano Calderón precisó que también se presentan cuestiones psiquiátricas o manifestaciones autonómicas, que son reacciones del organismo ante situaciones de calor, frío, hambre, cambios de carácter, donde solo un medico puede tener una sospecha específica.

En el Hospital General 450 se cuenta con la Clínica de Enfermedades Neuromusculares, que en la actualidad brinda consulta específica y seguimiento por este padecimiento a 40 personas, entre las que se encuentra un paciente de 45 años, cabe señalar que por la vía particular se tienen que invertir entre 4 y 5 mil pesos para un tratamiento por mes.

Puntualizó que es un padecimiento caro, pero que afortunadamente es cubierto por las diferentes dependencias del sector salud, aunque no siempre se incluyen todos los medicamento