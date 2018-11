Parlamentario brasileño en Mercosur dice que su país continuará en el bloque

Montevideo, 12 nov (EFE).- El representante de Brasil ante el Parlamento del Mercosur (Parlasur) Wherles Fernandes da Rocha explicó hoy en Montevideo que su país “va a seguir el proyecto” del bloque conformado, además, por Argentina, Paraguay y Uruguay.

Así lo aseguró el político del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), quien sostuvo durante la sesión parlamentaria que se llevó a cabo en el Palacio Legislativo de la capital uruguaya que “aquellos que pregonaron el odio e intentaron matar al candidato a presidente, son los mismos que hacen un balance de un Gobierno que ni siquiera ha comenzado” con el fin de “obtener réditos políticos”.

La afirmación hace referencia al atentado del cual el ultraderechista Jair Bolsonaro, electo presidente el 28 de octubre, fue víctima el pasado mes de septiembre, cuando fue apuñalado durante un acto de campaña.

Por su parte, el parlamentario brasileño Humberto Costa, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) dijo que la elección en Brasil fue “muy peculiar” y remarcó que Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente de Brasil (2003-2011), condenado por corrupción, “tuvo su candidatura impugnada, sin haber ninguna prueba en su contra”.

“Nosotros de la oposición deseamos que no haga lo que prometió, porque comprometerá no solamente a Brasil, sino a todo el hemisferio sur”, sentenció Costa según recoge un comunicado del Parlasur, que tiene su sede en Montevideo.

Por otra parte, el debate propuesto votado por el pleno se refirió a una propuesta del paraguayo Ricardo Canese y del argentino Jorge Vanossi relacionada a la búsqueda por la paz y la integración como metas fundamentales del Parlasur.

“Sin integración, los países de esta región seremos balcanizados. Estaremos a la merced de los poderes extra-zona. Si no construimos la democracia, si no rechazamos esa política de violencia no solo a nivel interno sino también entre países, esta generará más violencia; y nosotros tenemos que ser el continente de la paz y de la democracia”, aseguró Canese.

Asimismo, la parlamentaria brasileña Benedita da Silva remarcó que existen gobiernos y pensamientos que quieren “cerrar las fronteras, que son las que fortalecen el Mercosur”, bloque conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

“Tenemos que tener unidad para este instrumento llamado Mercosur, que es la integración en todas sus fases”, sentenció.

En ese sentido, el parlamentario argentino Alejandro Karlen destacó el valor de la educación para la integración.

“Hoy tenemos una guerra comercial y debemos tener cuidado para que esos intereses sigan dando vuelta, y que no nos dividan”, subrayó.

Esta sesión del Parlasur, en la que las elecciones presidenciales de Brasil y los Derechos Humanos en Venezuela fueron los principales asuntos, marcó también la despedida de la senadora brasileña Fátima Bezerra, quien a partir del primero de enero de 2019, asumirá como la primera gobernadora de origen popular del estado de Rio Grande do Norte. EFE