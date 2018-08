Parlamento venezolano llama a marchar en estado Zulia por colapso servicios

Caracas, 14 ago (EFE).- El Parlamento venezolano de mayoría opositora llamó hoy a marchar este miércoles en el occidental estado Zulia pues en la entidad no hay electricidad desde hace cinco días, así como tampoco servicios de agua, gas, transporte o aseo, lo que ha sido calificado por los diputados como una “tragedia”.

El diputado Juan Pablo Guanipa invitó a protestar y narró en la sesión ordinaria de hoy que el viernes en la madrugada se produjo una explosión en el puente que pasa sobre el Lago de Maracaibo debido a una reparación eléctrica mal hecha, aunque el Gobierno denuncia sabotaje, que derivó en la suspensión del servicio en toda la zona.

“Evidentemente que estamos viviendo una tragedia, una calamidad en el Zulia, no hay forma de describir lo que la gente vive en el día a día”, dijo Guanipa que señaló que en la región “no funciona absolutamente nada” pues no hay agua, ni provisión de gasolina, transporte público o servicio de aseo.

Todo esto sucede en una zona en la que la temperatura promedio es de unos 30 grados centígrados por lo que la diputada Nora Bracho señala que “hoy en día es prácticamente imposible vivir en el estado Zulia” pues no se pueden usar los aires acondicionados y tampoco tomar duchas que aminoren el calor ya que tampoco hay agua.

Para más pesares, dice la diputada, los zulianos -que desde hace más de cuatro años sufren de cortes frecuentes de electricidad- han visto cómo sus electrodomésticos se dañan por las idas y venidas de luz y en la actualidad, sin servicio alguno, ven también cómo se pierde la comida por falta de refrigeración.

Bracho dijo que ciudadanos de la zona le han contado que han perdido, no solo el poco alimento con el que contaban para la semana, sino también los medicamentos que deben ser refrigerados como la insulina.

La situación ha afectado a los servicios de salud y los comercios donde la falla eléctrica ha llevado a que no se pueda pagar vía electrónica y tampoco a través de transferencias.

Todo esto en medio de una severa crisis económica y bajo un escenario de hiperinflación que ha hecho polvo el salario de los venezolanos.

“Familias completas están durmiendo en el patio de sus casas o en el frente de sus casas por la inclemencia de las temperaturas”, dijo Bracho que asegura que ante la mínima protesta de los zulianos por esta situación “salen los organismos (policiales) a reprimir”.

“La gente no va a trabajar, no hay transporte público, las colas para suministrar gasolina son interminables y no hay una respuesta seria (…) ni por parte de los gobernantes, ni Nicolás Maduro, ni Omar Prieto (gobernador del estado) y mucho menos Luis Motta Domínguez (ministro de Electricidad)”, contó Bracho.

La diputada Mary Álvarez señaló, por su parte, que a 7 de cada 10 familias se les han dañado sus artefactos eléctricos y que en la actualidad a un venezolano promedio se le hace imposible poder asumir el gasto para comprar uno nuevo.

Recordó que el artículo 140 de la Constitución dice que “el Estado debe responder patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la administración pública”.

“Mañana en la marcha que tendremos cada zuliano debe llevar una carta para exigir a Corpoelec (compañía eléctrica estatal) les sean resarcidos los daños causados por estos apagones”, pidió. EFE