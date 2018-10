Parlamento venezolano no debate “persecución” a oposición por falta de quórum

Caracas, 30 oct (EFE).- La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), que controla el antichavismo, no debatió hoy la presunta “persecución” del Gobierno de Nicolás Maduro contra miembros de la oposición por falta de quórum, una situación “inaceptable”, según algunos diputados.

El legislador Alfonso Marquina, miembro de la directiva parlamentaria, señaló que la inasistencia de los diputados podría deberse a los problemas económicos que padece el país y que también los afectan.

Marquina, segundo vicepresidente del Parlamento, detalló que “la falta de gasolina, la situación de los vuelos aéreos, la misma situación económica” afecta a los parlamentarios, y que quizá esta sea la razón de la falta de quórum.

Señaló que si se trata de esto habrá que tomar medidas para garantizar que los diputados puedan acudir a las sesiones que realiza el Parlamento, un órgano cuyas decisiones no reconoce el Ejecutivo luego que fuera declarado en desacato por el Supremo hace ya varios meses.

Pero el diputado opositor Biagio Pilieri, el mismo que tachó de “inaceptable” la suspensión del debate de hoy, señaló que la directiva y los diputados que no asistieron “deben dar una explicación de su ausencia”.

Pilieri señaló que su fracción, la 16 de julio, “no quiere pensar” que la cancelación de la sesión tiene que ver con que no se quiere debatir la propuesta de declarar al ex jefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero -criticado en las últimas semanas por varios opositores- como persona no grata.

La fracción llamada 16 de julio, integrada por 13 diputados opositores simpatizantes de la dirigente María Corina Machado y el exiliado exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, viene proponiendo desde hace tres semanas que se declare persona no grata a Rodríguez Zapatero, a quien consideran un “cómplice” del Gobierno de Nicolás Maduro.

Con todo, el Parlamento ha pospuesto el tema por, según alegó la semana pasada, considerar que el debate está relacionado a un acuerdo que se discutirá sobre las decisiones de la Unión Europea (UE) con respecto a la situación en Venezuela.

Aunque se esperaba que este punto fuera incluido en la agenda de debates de hoy, el mismo no figuró en la lista.

La fracción del partido Primero Justicia (PJ), el que tiene mayor cantidad de diputados en Parlamento y en la que milita el dos veces candidato a la presidencia Henrique Capriles, ha considerado que no se debe declarar persona no grata a Rodríguez Zapatero, pero que sí se debe debatir sobre su actuación en el conflicto político venezolano.

A juicio de PJ, Rodríguez Zapatero “perdió su cualidad de facilitador o de mediador” entre el Gobierno y la oposición.

Según dijo hoy Marquina, el debate sobre esto no se ha dado porque a lo interno los parlamentarios han “tratado de buscar consenso”.

Rodríguez Zapatero fue mediador en la pasada mesa de negociaciones entre el Gobierno venezolano y la oposición, que se desarrolló en República Dominicana y terminó sin resultados a principios de año, luego de que ambos bandos se acusaran mutuamente de incumplir con los acuerdos.

Un sector de la oposición acusó entonces a Rodríguez Zapatero de actuar a favor de Maduro en la redacción de un documento de acuerdo, que finalmente el antichavismo no rubricó.

También hoy, el embajador de España en Venezuela, Jesús Silva Fernández, consideró que Rodríguez Zapatero “merece respeto”, aunque señaló que es “legítimo” que una parte de la oposición venezolana no lo quiera como mediador del conflicto político.

“Es legítimo que haya una parte de la oposición que no se siente representada, que no lo quiera, pero (…) él es un señor que ha ayudado y que ha intentado ayudar, que lo habrá hecho mejor o peor, habrá errado o no habrá errado eso es cuestión ya de cada uno juzgarlo, pero yo creo que merece un respeto, eso sí”, dijo.

En una entrevista con la emisora privada Onda, el diplomático español destacó que en un momento dado Rodríguez Zapatero -que ha sido criticado por varios opositores en las últimas semanas- trabajó “muy duramente” por Venezuela y que “eso hay que reconocérselo”.

Sin embargo, Silva indicó que el papel de Rodríguez Zapatero actualmente depende de las partes, pues considera que “si hay una de las partes que no lo quiere” o que no confía en él, eso hará “muy difícil que pueda seguir colaborando”. EFE