Parques y plazas llenos por semáforo verde

El director de Servicios Públicos Municipales, Jorge Pérez Romero, señaló que ante el cambio de semáforo epidemiológico a color verde los parques y plazas de la capital han tenido una afluencia de personas muy elevada, esto podría deberse a la misma temporada de calor, ya que los ciudadanos quieren asistir a lugares frescos.

“Sí hemos tenido mayor afluencia, hay que entender y sobre todo decirle a los ciudadanos que el semáforo verde no quiere decir que la pandemia se terminó; esto sobre todo lo hemos estado viendo en el Parque Guadiana, donde se ha elevado exponencialmente la asistencia de personas, sobre todo ahorita por la temporada de calor los duranguenses tratan de acudir a las fuentes y a los espacios con sombra de toda la ciudad”, relató.

Ante las quejas que se han tenido acerca de los pocos protocolos que se siguen dentro del Parque Guadiana, como la falta del uso de cubrebocas o aglomeraciones dentro de los propios juegos para los niños, el director señaló que aún se tienen medidas estrictas.

“Siguen los filtros sanitarios en las entradas del parque, repito, no porque estemos en verde quiere decir que se acabó la pandemia, desafortunadamente hay ciudadanos que no quieren acatar las medidas, el uso de cubrebocas es y tiene que ser obligatorio al interior de estos espacios, no contamos con el personal suficiente para estar con todos los ciudadanos pidiéndoles que usen el cubrebocas, pero aún seguimos con la atención y con la sanitización de espacios, sobre todo de los juegos infantiles”, comentó.

Para finalizar, el director hizo un exhorto a los ciudadanos para que opten por el bien común y así no retroceder en el semáforo epidemiológico.