Participación de todos abatirá la corrupción: UNOCD

Javier Hernández, oficial de Cooperación Nacional de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNOCD) mencionó que la corrupción afecta a todas las esferas de la sociedad, por lo que se necesita la participación de todos para hacer un frente común a esta problemática.

La ONU está invitando no solo a gobiernos e iniciativa privada a sumarse para evitar los temas de corrupción, pues al ser una responsabilidad compartida no se puede actuar de un solo lado. “Una persona puede comenzar a combatir la corrupción conociendo cómo funciona el Sistema Local Anticorrupción, conociendo el papel de los consejeros y, claro, diciendo que no a los actos de corrupción, a las mordidas”, indicó.

Preocupa a la ONU que en México se sigan utilizando frases como “el que no transa, no avanza”, por lo que manifestó que esa mentalidad debe terminar, afirmó que se tiene la confianza de que en algún momento eso va a terminar, sin embargo, reconoce que “es un camino largo y tortuoso, pero posible”.

Ejemplificó que la sociedad puede cambiar su cultura respecto al tema, así como algunos cines han logrado que las personas tengan esa cultura de llegar temprano a la función y no utilizar un asiento que no les corresponde, algo que se logró con algunos años, fácilmente se puede cambiar la actitud respecto a este mal social.

La posición que se busca de la sociedad civil es que se sensibilicen ante el sistema, acciones que debe realizar el Consejo de Participación Ciudadana del SLA. Su opinión sobre este sistema, que aún no tiene un fiscal, señaló que es un fenómeno que se está dando en muchos estados y al mismo tiempo, pero que son procesos totalmente independientes y fuera de la mano del Estado.

Con la adopción de este sistema dijo que es un gran paso contra la corrupción, por la voluntad política de instalarlo en cada entidad.

El Oficial de Cooperación de la ONU acudió a esta entidad al evento de protocolo de la integración del Sistema Local Anticorrupción, donde dijo se debe destacar que la participación de la ciudadanía es primordial.