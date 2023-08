Participaron en uniformes solo 10% de talleres locales

Iris Aragón Santillano, presidenta de Durango Textil Asociados (Dutexa) indicó que no todos los textileros locales participaron en la confección de los uniformes para el próximo ciclo escolar, pues únicamente alrededor del 10 por ciento pudo ser parte de esta estrategia.

Aseveró que, del total de 350 mil uniformes que se confeccionaron para el programa de entrega de uniformes escolares por parte del Gobierno del Estado, solo 35 mil fueron realizados en Durango, por lo que el reto para el próximo año es incrementar la participación de más talleres duranguenses.

La líder de los textileros locales consideró que fueron los altos costos de producción que se exigió en la convocatoria lo que fue desalentando a los talleres a participar; “hubo muchos que empezaron y lo dejaron porque vieron que no era redituable. Yo en lo particular no pude participar”, puntualizó.

Aragón Santillano afirmó que es necesario que la Secretaría del Bienestar Social (Sebised) dé a conocer las cifras oficiales de los montos que habrán de obtener las empresas locales derivado de esta convocatoria, así como las estrategias de capacitación para que en 2024 mejore la participación.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp