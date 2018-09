Partido Liberal Colombiano declara independencia frente a Gobierno de Duque

Bogotá, 5 sep (EFE).- El Partido Liberal Colombiano se declaró hoy independiente al Gobierno del presidente de Iván Duque y fue la última colectividad en fijar su posición frente al Ejecutivo, tal y como deben hacerlo todas por la entrada en vigor del Estatuto de Oposición.

“Las dos bancadas decidieron que nosotros debíamos asumir una posición de independencia”, afirmó a periodistas el expresidente César Gaviria, líder de esa colectividad que cuenta con 14 senadores y 35 representantes, lo que la hace la más grande de la Cámara.

En ese sentido aseguró que pese a apoyar a Duque en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, decisión de la cual dice no están “arrepentidos”, a ellos “no los han invitado a ser parte de la coalición de Gobierno”.

“Es muy difícil uno declararse de una coalición a la cual no nos han invitado (…) Nosotros no nos podemos sumar a una cosa que no sabemos en qué consiste, porque la agenda del Gobierno apenas se está construyendo, la de políticas y la legislativa”, aseveró.

El Estatuto de Oposición de Colombia, incluido en el acuerdo de paz entre el Gobierno y la ya desmovilizada guerrilla de las FARC, fija que el ejercicio de la oposición es considerado como un derecho fundamental y autónomo que goza de especial protección por el Estado y las autoridades públicas.

Por ello, todos los partidos con representación parlamentaria deben declararse afines al Gobierno, independientes u opositores.

Los liberales se suman al partido de derechas Cambio Radical, que cuenta con 16 senadores y 30 representantes, como las únicas dos colectividades independientes frente al Gobierno.

Entre tanto, el bloque del Ejecutivo lo conforman el Centro Democrático (19 senadores y 32 representantes), el Partido Conservador (14 y 21), los evangélicos del Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA, tres y uno) y Colombia Justa Libre (tres y uno).

Por su parte, se declararon en oposición la Alianza Verde (nueve curules en el Senado y nueve en la Cámara) y el Polo Democrático Alternativo (cinco y dos), así como la FARC (cinco y cinco) y el senador del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) y el de las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO). EFE