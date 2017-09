Paz Vega, premio al Cine Latino, dice los actores trabajan para sobrevivir

San Sebastián (España), 23 sep (EFE).- La actriz española Paz Vega, que hoy recibe el Premio Jaeger-Le Coultre al Cine Latino en el Festival de San Sebastián valora cualquier galardón pese a que asegura que los actores no trabajan para recibir galardones, “sino para sobrevivir”.

Pese a todo, este premio le hace “especial ilusión”, reconoció en rueda de prensa tras haber ejercido de “madrina” de Antonio Banderas en la entrega de su Premio Nacional de Cinematografía.

Enamorada del mundo latino -de hecho, recuerda, está casada con un venezolano-, Vega es muy reconocida tanto en México como en Brasil donde ha trabajado frecuentemente.

Confiesa que sigue habitando en ella la niña que fue y que se sigue sorprendiendo “con todo, con cada proyecto, con cada cosa que hago, para mi siempre es el primer paso”.

“El día que pise sobre seguro -afirma- es que algo se ha muerto”.

Considera “buenas” las coproducciones, cada vez más frecuentes entre España y el cine latinoamericano, no solo por “los diferentes puntos de vista que aportan” sino porque “ya nadie quiere que su película se quede pequeñita, en su país, quieres que se vea cuanto más mejor y eso es bueno”.

Vega reconoció, a preguntas de los periodistas, que nunca se ha sentido discriminada como mujer en el trabajo, pero sí ha sufrido situaciones de machismo en los set de rodaje, “y hasta comportamientos misóginos” por los que ha protestado.

“Pero yo soy una afortunada, he tenido acceso a buenos papeles, a buenos proyectos, y ahora, con 41 años, aún no siento esa presión de la edad, pero no sé lo que durará”.

Ahora bien, la protagonista de “Lucía y el sexo” puntualiza que “mientras haya películas en las que el protagonista tenga 50 años y la actriz principal, 20, pues no lo tenemos muy bien”.

“¿Y qué dirán nuestros hijos?, les enseñamos un modelo machista. El problema es grande y a nivel global”, concluye la actriz, ganadora en 2002 del premio a la actriz revelación del Festival de Cannes.

La actriz, “musa” de directores como Julio Medem, Frank Miller, Danis Tanovic y los hermanos Taviani, entre otros, recogerá esta noche el segundo Premio Jaeger-LeCoultre al Cine Latino, que el pasado año recibió Gael García Bernal. EFE