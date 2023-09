Pedirán a dependencias actualizar portales de transparencia

Se exhortará a tres dependencias del Gobierno Municipal para que resuelvan el acceso a la normativa y a las gacetas, pues actualmente la plataforma donde debe incluirse esta información no está actualizada, señaló el regidor de Movimiento Ciudadano, Alfredo Varela.

Explicó que se pedirá a las áreas relacionadas con este tema que solucionen la problemática que se tiene con el acceso a la normativa y a las gacetas municipales, pues manifestó que si algún ciudadano “trata de ingresar y conocer alguna gaceta, algún resolutivo que hayamos hecho en algunas de las comisiones, pues no existe la plataforma donde se encuentre de manera actualizada, lo que queremos que se solucione lo más pronto posible”, dijo.

Agregó que los ciudadanos que quieran conocer algún tipo de reglamento de los que ya se aprobaron, o quien hizo una solicitud a las comisiones y se dio un resolutivo, no lo conocen, por lo cual consideró que es una parte importante porque se trata de un tema de transparencia, “hablamos de la Secretaría del Ayuntamiento, de la Dirección Municipal de Transparencia y el tema de la propia área de Sistemas que depende de la Dirección de Finanzas; no sabemos por qué, no queremos que lo expliquen, sino que se solucione el problema, estamos ya a un año de la administración, vemos que lo único que se ha subido en la plataforma es de enero de este año”, puntualizó Alfredo Varela.

Dijo que todo lo que se aprobó después de ese mes en Comisiones y en el Cabildo no existe de manera digital, además de insistir en que se trata de la normativa y las gacetas que no se suben en la plataforma ni en la página oficial del Municipio.

Recalcó que la persona que quiera consultar los reglamentos más nuevos no podrán hacerlo en forma digital, “hablamos de reglamento de construcciones, reglamentos que tienen que ver con protocolos en el tema de género, es decir, todos, pero dejemos a un lado los reglamentos, todo lo que debe estar publicado en una gaceta no está, incluso en el caso de las comisiones dictaminadoras que somos 4, todo al finalizar siempre dice publíquese en la gaceta municipal, pero esa parte no está”, dijo finalmente.

