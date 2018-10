Pedro Caixinha, insatisfecho por no ganar el derbi ante el América

México, 28 oct (EFE).- Después de empatar este sábado sin goles en el estadio Azteca ante el América, el director técnico de Cruz Azul, el portugués Pedro Caixinha, no se fue contento con el resultado pues asegura que sus jugadores debieron haber sacado los tres puntos.

“No podemos irnos satisfechos, queríamos ganar y obtener la victoria. Pudimos ser más contundentes, sin embargo, no hay nada que reprocharnos. Ahora bien, si no tuviéramos llegadas estaríamos preocupados y es lo contrario, nuestro equipo generó más y mejores oportunidades que el rival, pero no logramos concretar”, declaró.

El entrenador portugués reconoció el esfuerzo de sus jugadores y enfatizó que por momentos neutralizó al conjunto americanista, aunque el duelo fue parejo casi en la totalidad del tiempo.

“Mis jugadores hicieron un gran esfuerzo en el duelo. Logramos neutralizar el buen juego del América. En el segundo tiempo fue un partido parejo; tuvimos llegadas claras, queríamos sorprender, pero ellos atacaron bien. Al final no estuvieron fuertes en sus virtudes y eso fue mérito de mi equipo”, comentó.

Tras 22 años de no jugar como local en el estadio Azteca, Cruz Azul volvió este Apertura 2018 para escribir nuevas historias; sin embargo, la crítica radica en que el dueño del inmueble es el América y les permite compartir estadio. Caixinha restó importancia a este punto adjudicándose una localía que cada vez pesa más por la cantidad de aficionados que llevan.

“Desde que llegamos nos sentimos en nuestra casa. Los resultados y las cosas que hemos hecho lo han demostrado”, mencionó.

El club celeste marcha invicto como local desde que se mudó de nuevo al estadio Azteca.

El defensa central de Cruz Azul, el paraguayo Pablo Aguilar, quien jugó también para el América durante cuatro años, reconoció que fue un buen partido, pero se va inconforme con el empate.

“Fue un buen partido para ambos equipos, pero no nos vamos contentos con este resultado, creo que se pudo dar la victoria para nosotros”, destacó.

Pese que en un pasado defendió los colores de las Águilas, el zaguero destacó que se sintió bien al enfrentar a su ex equipo en el estadio donde fue campeón de liga en 2014.

“Me sentí bien al jugar contra ellos y sobre todo tranquilo, sin presión y sin nerviosismo. Hoy con Cruz Azul estoy contento y con el América, agradecido”, sentenció. EFE