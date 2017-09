Pedrosa afirma que “Marc y Maverick están fuertes”

Alcañiz (Teruel), 23 sep (EFE).- El español Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V), sexto mejor tiempo para el Gran Premio de Aragón de MotoGP, señaló que “para mañana, Marc y Maverick están fuertes, así que hay que intentar hacer una buena salida y estar muy concentrados, porque es muy importante no cometer errores”.

Pedrosa explicó que la jornada fue complicada, ya que “era difícil probarlo todo y saber con claridad qué iba mejor”: “Al principio hacía frío, luego calor, la pista va mejorando, tú también vas encontrando más sensaciones y hemos intentado probar al máximo lo que hemos podido para tenerlo más claro para mañana”.

“Siempre te quedan algunas dudas y, ahora mismo, es difícil saber el neumático que utilizaremos. Si, además mañana sube la temperatura, nos queda la duda con los neumáticos y también con la puesta a punto, porque dependiendo del neumático que montes la puesta a punto cambia bastante”, reconoce el piloto de Repsol Honda.

La pregunta sobre el rendimiento de Valentino Rossi -tercero-, se hizo casi obligatoria, y Pedrosa indicó: “Sólo puedo decir que es sorprendente”.

“Me parece que no ha pisado ni el 1:48, mientras que yo he intentado hacerlo lo mejor posible, y no me ha salido tan bien en la clasificación como en los dos entrenamientos anteriores”, lamentó.

Pedrosa señaló que todavía hay trabajo por delante, pues “mucho de lo que hay que mejorar tiene que ver con el agarre, así que es muy importante la pista y el neumático que escoges ya que la entrada en curva es importante en este circuito, pero sobre todo la salida, que es donde más pierdo respecto a Marc”.

“No consigo tener suficiente agarre para salir bien de la curva, por eso tenemos que ver cómo está la pista mañana. A veces el sábado tienes muy buenas sensaciones y el domingo la cosa cambia un poco y no las tienes”, reconoce Pedrosa. EFE