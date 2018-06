Pedrosa coincide en que el punto de la caída de Pirro “es difícil”

Scarperia (Italia), 1 jun (EFE).- El español Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V), decimotercero el primer día en los entrenamientos libres del Gran Premio de Italia de MotoGP en el circuito de Mugello, afirmó que ese “es un punto difícil, porque llegas a la máxima velocidad de todo el campeonato, vas de lado, hace rasante y la moto se levanta, es difícil”.

“Hay vueltas que llegas un poco mejor colocado que en otras y exactamente no sé si ha sido un fallo de la moto o un poco fallo de él, no sé la razón por la cuál se le ha movido tanto la moto, pero a tanta velocidad un pequeño movimiento se convierte en un movimiento muy grande y es muy difícil controlarlo”, reconoce Pedrosa.

“Es un punto donde al principio de carrera sobre todo no puedes frenar la moto, llegas de lado y no puedes frenar inmediatamente, tienes que poner la moto poco a poco en el sitio y cuando ya estás más recto aprietas el freno más fuerte, ese sitio es particular pero siempre ha sido así, lo que pasa es que cada año las motos corren más y el punto es él mismo”, explicó el piloto de Repsol Honda. EFE