Pedrosa dice llegar “con ganas” a un circuito que le gusta

Alcañiz (Teruel), 21 sep (EFE).- El español Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V) asegura que llegar al circuito de Motorland Alcañiz, escenario del Gran Premio de Aragón de MotoGP, con “ganas”, ya que “es una carrera que me gusta, en un circuito bonito en el que hecho buenas carreras, sobre todo una especial contra Valentino”.

“Tengo una victoria y algunos podios más en Alcañiz por lo que esperemos que haga buen tiempo, pero tenemos que estar preparados en cualquier condición”, reseñó Pedrosa, quien no ve demasiado fácil su lucha por el campeonato.

“Es muy difícil, matemáticamente todavía se podría, porque hay puntos, pero en realidad es muy difícil, porque tendría que ir todo perfecto y a los demás bastante mal, pero vamos a concentrarnos en esta carrera, en intentar estar en el podio o luchar por la victoria, y luego veremos”, destacó al respecto el piloto de Repsol.

Los neumáticos continúan siendo uno de sus puntos débiles y por ello Dani Pedrosa explica que “depende mucho de las condiciones, todavía no hemos probado en pista, habrá que ver cómo está, pero probaremos los neumáticos que tenemos para este gran premio”.

“El año pasado tuvimos problemas en la carrera, pero este año trabajaremos duro para poder entender qué neumático es el que mejor nos va y esperar que la carrera vaya bien”, comentó Pedrosa.

El rápido regreso de Valentino Rossi a la competición también fue motivo de conversación para el piloto de Repsol Honda, quien sin dudar reconoció que “es sorprendente, porque no hace muchos días de la lesión”.

“El cuerpo a veces depende mucho de cómo se siente uno. Yo he tenido dos veces la misma lesión exactamente y a veces me he recuperado tan rápido que ni yo me lo esperaba, y otras veces ni yo me esperaba lo mucho que iba a tardar”, recordó el representante de Repsol Honda.

“Depende mucho de cómo van las cosas en el hospital, la recuperación, cómo se siente tu cuerpo con todos estos cambios y movimientos, veremos su progresión en la moto”, recalcó Pedrosa. EFE