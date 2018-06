Pékerman: “No se nos pasa por la cabeza quedar eliminados”

Samara (Rusia), 27 jun (EFE).- José Pékerman, técnico de la Selección Colombia, elogió este miércoles a Senegal, su rival mañana en la tercera y definitiva jornada del Grupo H del Mundial de Rusia 2018, pero se mostró confiado en las opciones de su equipo y afirmó que no se les “pasa por la cabeza quedar eliminados”.

El conjunto ‘cafetero’, que marcha en tercera posición del grupo, con tres puntos, sellará matemáticamente su clasificación a octavos si se deshace de los ‘Leones de Taranga’ en Samara. A los hombres de Pékerman les podría valer, incluso, el empate si Japón pierde ante Polonia, equipo que ya está eliminado.

“Es un partido decisivo y el triunfo es el que nos asegura la clasificación. El ánimo en el plantel es muy fuerte y tenemos que ser optimistas por lo que sucedió en el último juego”, dijo hoy Pékerman en la rueda de prensa previa al choque. “Quedé convencido de todo el equipo; hicieron un gran partido”, añadió el argentino.

La Selección Colombia arrancó la Copa del Mundo con una inesperada derrota a manos de Japón (1-2), en un choque marcado por la tempranera expulsión de Carlos Sánchez, aunque se recuperó en la segunda jornada merced a una goleada sobre Polonia (3-0).

“Vinimos por más. No sería un buen resultado no pasar (a octavos). No se nos pasa por la cabeza eso en este momento y estamos haciendo todo para quedarnos. Somos optimistas”, expresó el ‘profe’ en la víspera del choque con Senegal.

“Ninguno de los dos equipos es favorito, y sería un error pensar así. El grupo está muy apretado. Los cuatro equipos han demostrado sus armas y salvo Polonia, que ya está eliminada, las otras tres tienen opciones de clasificar. Hay que luchar por ese triunfo, por ese resultado”, declaró Pékerman.

Además, el estratega argentino alertó sobre la peligrosidad del combinado dirigido por Aliou Cissé, que suma cuatro puntos de seis en Rusia, y lo definió como un equipo de futbolistas “que juegan como europeos”.

“Antes de llegar al torneo sabíamos que Senegal era un equipo muy fuerte, muy duro, y que individualmente y colectivamente tiene características físicas y jugadores de capacidad. Juegan como europeos. Es un equipo acostumbrado a jugar en Inglaterra, Francia, Italia, España…”, dijo Pékerman.

“Son futbolistas que pueden trabajar los partidos y ellos han tenido éxito en ese aspecto -continuó-. Tanto con Polonia o Japón lo que planificaron les fue resultando y estuvieron en ventaja, manejando las situaciones. Esperamos que cambie esa situación: primero porque lo necesitamos y luego porque es nuestro estilo. Es un partido muy difícil y con un resultado incierto”.

“El partido define el grupo y el resultado va a determinar el futuro de los equipos. (Cissé) Está haciendo muy buen trabajo; de hecho, Senegal venía con buenos antecedentes, pero lo está ratificando en estos dos juegos. Pienso que va a ser un partido de mucha intensidad y muy competitivo, y espero que nos llevemos el triunfo”, indicó.

Preguntado sobre el estado físico de los dos jugadores ‘tocados’, David Ospina y Abel Aguilar, Pékeman explicó el guardameta está “totalmente recuperado” y podrá estar contra Senegal, mientras que el centrocampista, pese a que su lesión “no es grave”, estará fuera “unos cuantos días”.

“Tenemos buenas noticias respecto a todos. En el caso de David Ospina está totalmente recuperado; fue sólo un golpe y está en perfectas condiciones. La lesión de Abel no es grave; en unos días se tomará alguna otra precaución, pero lo único es que para este partido debemos preservarlo”, comentó.

“En la primera revisión vimos que no tiene hematoma. Pensábamos que podría ser algo muscular, pero lo bueno es que no hay ruptura. Es cuestión de unos días y que esté lo más pronto posible con nosotros”, apuntó el argentino.

Por último, el ‘profe’ tuvo palabras de aliento para el pueblo colombiano, que se ha desplazado en masa a Rusia para apoyar a la Selección, y dijo que ojalá puedan “responder a ese afecto”.

“La gente que acompaña a la Selección es una maravilla. La gente de Colombia es muy generosa. Ese pueblo, esa gente, ama a su Selección y siempre está cerca del equipo, de los jugadores, de nosotros. Y eso nos motiva muchísimo, y también nos duele cuando no podemos darle satisfacciones. Ojalá podamos responder a ese afecto que siempre despliegan en cualquier lugar del mundo”, concluyó el técnico. EFE