Pelean por el espacio para estacionamiento y locatario le prende fuego a troca

Aproximadamente a las 17:43 horas en calle Cenote de Valladolid entre calle Tacuba y Providencia, colonia Azcapotzalco se registra incendio de camioneta Chevrolet roja año 1995, Placas FT87-977 .

El dueño y vecinos manifestaron que fue provocado por un locatario inconforme por estacionarse frente a su local.

Y se hubiera consumido toda la camioneta, de no haber sido por la intervención de los bomberos de Protección Civil del Municipio, que pronto sometieron las llamas, pero para cuando llegaron, el fuego ya había hecho su tarea, sobre todo en la cabina del vehículo y buena parte de la carrocería. Por suerte las llamas no alcanzaron el motor, porque entonces hablaríamos de pérdida total, aun cuando no serán ni do sin tres pesos los necesarios para reparar el daño, sino algunos miles de pesos.

No hubo lesionados, únicamente pérdidas materiales.

Ahora, los problemas que derivaron en la quema de la camioneta empujarán una acción penal contra los malos vecinos que, en vez de agotar gestiones para que el dueño del vehículo retirara su armatoste, prefirieron prenderle fuego.

Y la simple discusión de palabra se convertirá en un problema de tipo penal que, no sabemos en qué termine, pero por lo pronto, no empieza bien.