Peligra la Feria del Pilar tras la anulación de la adjudicación de la plaza

Zaragoza (España), 25 jun (EFE).- La celebración de la Feria taurina del Pilar, el próximo octubre en Zaragoza (noreste de España) podría estar en peligro después de que un tribunal haya estimado el recurso contra la adjudicación de la plaza de toros de la Misericordia.

La Diputación de Zaragoza (gobierno provincial) considera que la celebración de la feria está en peligro tras conocerse hoy esa decisión del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, la cual será recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de la región de Aragón (TSJA)

El vicepresidente primero de la Diputación de Zaragoza, Martín Llanas, informó hoy de la resolución, que respeta pero no comparte, pues la razón que esgrime, según explicó, es que de los 44 festejos que contenía el pliego de condiciones, solo uno no se pudo celebrar en la fecha propuesta.

Se trata del último episodio en el proceso para adjudicar la gestión de la plaza, propiedad de la DPZ, que anunció el pasado noviembre que iba a sacarla a concurso con el fin de obtener condiciones más ventajosas para la institución y dado que la situación había cambiado respecto a la anterior adjudicación.

Para Martínez, no es habitual que se suspenda un pliego de adjudicación que contiene 44 festejos (once por año durante los cuatro de su vigencia) porque uno no se pudiera celebrar. EFE