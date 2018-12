Pellegrino: “El equipo está creciendo”

Leganés (Madrid), 23 dic (EFE).- Mauricio Pellegrino, entrenador argentino del Leganés, analizó cómo ve a su equipo ahora que acaba el 2018 y qué perspectivas tiene para el año que está a punto de empezar.

“El equipo está creciendo. La sensación es que el equipo va de menos a más, que se anima a hacer más cosas. Creo que tenemos un margen de mejora importante y es lo que me da más ilusión de cara a lo que nos queda. Nuestra evolución creo que está siendo buena. Sabemos qué somos, a nosotros todos nos cuesta mucho. Tenemos que mirar lo bueno que tenemos”, explicó.

“El gran desafío del equipo es tratar de ser fuera algo parecido a lo que somos en casa porque a todos fuera les cuesta siempre un poco más. Mejorar nuestra personalidad como grupo y como equipo fuera. Y que nos respeten las lesiones, tener salud y humildad para seguir mejorando”, señaló también.

El técnico hizo estas declaraciones después de el empate a uno contra el Sevilla en Butarque debido a un tanto del rival en el tiempo de descuento: “Es un sabor agridulce por lo que hemos hecho en el primer tiempo y por la manera en la que llegó el empate. Hay que quedarse con lo que hemos hecho bien, con que hemos jugado una buena primera parte siendo mejores y marcando diferencias”.

“Es un aprendizaje, cuando un equipo grande tiene una vida en cualquier opción te puede empatar el partido. No les dejamos muchas opciones salvo esa y se llevaron el punto”, dijo ante los medios de comunicación.

Sobre el desarrollo del choque, indicó: “El equipo cuando marcó siguió jugando. Hemos tenido el gol, hemos tenido paciencia y hemos jugado con un gran equipo. El que va perdiendo arriesga porque no tiene nada que perder, es algo natural. Tratamos de tener un poco mas el balón y paciencia. A veces sale bien, a veces mal”.

“Fue un desajuste defensivo y marcaron la diferencia con ese gol. No recuerdo muchas situaciones del Sevilla en noventa minutos. Tenemos que quedarnos con lo que hicimos bien y aprender de estas situaciones”, añadió.

El partido vivió la expulsión de Franco Vázquez, jugador del Sevilla, en el descanso. Esa decisión le animó a sustituir a Nyom: “Me enteré en el descanso, me avisaron. Nyom con amarilla ya había cometido una falta terminando la primera parte y me imaginaba que, tras la expulsión de Vázquez, a la primera iba a ir a la calle. Lo hice para proteger al equipo y no terminar con diez. Nos paso después con Rubén Pérez. Me enteré en el entretiempo”.

Ya son varios los puntos que se le han escapado a los blanquiazules en los instantes finales: “Recuerdo también que hemos ganado puntos sobre la hora, algunos pero no muchos. Los partidos son así, a este nivel hasta el final una acción te puede cambiar. Tiene que ver con la concentración y la tensión. Es un tema a resolver y ojalá se pueda dar la vuelta para nosotros en el futuro”.

Sobre el mercado invernal y las posibles salidas, opinó: “Hay algunos jugadores que han tenido menos posibilidades pero tienen contrato en vigor. Cuando hay un contrato en vigor se abre una mesa de negociación entre lo que ellos quieren y lo que puede salir”.

“Todos los equipos están sujetos a mejora siempre y cuando aparezca un jugador de una entidad mayor de la que uno tiene. Me gustaría solucionar el tema contractual de algunos para que el próximo semestre estemos solo focalizados en jugar. Van a ser treinta días intensos”, agregó.

Además habló acerca de los dos enfrentamientos que les faltan para concluir la primera vuelta: “Se aspira a lo máximo que podamos. La realidad es lo que tenemos, faltan dos partidos. Hay que mirar poco a poco, tenemos la Copa en enero. Vamos a necesitar de todos. Hay que tratar de pensar en cada jornada, las cuentas las haremos al final. Ahora tenemos que mirarnos a nosotros mismos”. EFE