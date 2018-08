Pellegrino: “La segunda parte merecimos hacer algún otro gol”

Leganés (Madrid), 24 ago (EFE).- Mauricio Pellegrino, entrenador del Leganés, hizo una valoración del empate a dos conseguido ante la Real Sociedad en Butarque y consideró que merecieron hacer más goles en la segunda parte.

“La segunda parte merecimos hacer algún que otro gol por la cantidad de situaciones, pero lo importante es crear situaciones”, dijo ante los medios de comunicación tras un choque que igualaron casi al final.

Los suyos se marcharon con un 0-2 adverso al descanso. Posteriormente el entrenador dio salida a Michael Santos por Javier Eraso: “El cambio que hicimos en el entretiempo mostró otra versión del equipo, mucho más agresivo y fuimos más directos”.

“Controlamos mejor el balón en el mediocampo y casi todas las oportunidades fueron para nosotros. A esta altura de los campeonatos conseguir este rendimiento a nivel físico habiendo jugado el lunes por la noche y con un marcador adverso… estoy muy satisfecho de cara a lo que viene”, añadió.

Asimismo, señaló: “En general todo el equipo ha dado un paso adelante y hemos tenido calma, no hemos perdido el orden. Nos hemos desequilibrado pocas veces. Quitamos un central, era todo o nada, y por suerte hemos conseguido el segundo gol”.

Sobre la jugada en la que se reclamó mano del contrario dentro del área dijo: “Creo que el VAR es una herramienta de gran ayuda para los árbitros. Me pregunto por qué ni siquiera nos hemos parado a analizar la jugada con una mano dentro del área en un partido donde nos jugamos los puntos”.

“El árbitro no la puede ver porque estaba enfrente pero no sé cuántas personas son. Después si queremos cobrar penalti o no… pero al menos analizar la jugada con una herramienta donde hay gente profesional. Esta vez no nos ayudó pero ojalá que más adelante tengamos suerte”, agregó.

En cuanto a los nombres propios, se refirió a El Zhar y a Guido Carrillo. Del primero indicó: “Nabil hizo un partido muy bueno de principio a fin. En la primera nuestras mejores llegadas fueron por el lado derecho. Quiere crecer a pesar de ser experimentado y trabaja con humildad. Es un ejemplo para los mas jóvenes”.

“Guido ha venido con muchísima ilusión por tratar de recuperar su nivel y creo que nos va a ayudar. Ojalá pueda seguir por esta senda, sobre todo con la humildad con la que está trabajando. Para mi eso es lo más importante”, apuntó sobre el segundo.

Pellegrino, que aseguró no tener constancia de que el pase del brasileño Gabriel al Benfica esté cerrado, se pronunció acerca del papel de la afición: “Me ha gustado mucho cómo ha acompañado nuestra gente al equipo. Siempre le digo a los jugadores que la gente debe sentir que quieres ir adelante, que quieres ganar el partido”.

“Somos responsables de devolver satisfacciones y de que estén orgullosos del equipo. Se ha vivido una buena noche de fútbol a pesar del empate, con buenas intenciones por ambos equipos. Un buen partido de fútbol”, completó. EFE