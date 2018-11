Pellegrino: “Nos merecimos este punto”

Leganés (Madrid), 3 nov (EFE).- El argentino Mauricio Pellegrino, entrenador del Leganés, destacó este sábado, tras el 1-1 con el Atlético de Madrid, que el partido fue “muy parejo”, insistió varias veces en que su equipo “compitió muy bien” y consideró “merecido el premio” del empate en el minuto 82 de su compatriota Guido Carrillo.

“Griezmann es un jugador de tanto talento que no necesita mucho para abrir un marcador, pero hemos competido hasta el final. El premio es merecido. Nos merecimos este punto. Los chicos han jugado bien, hemos hecho un buen partido, hemos competido bien. No es tanto el otro rival, es lo que el otro rival le deja hacer a veces. En eso estoy satisfecho”, explicó el técnico en rueda de prensa.

“Cuando uno habla de once jugadores de fútbol (comenzó en una pregunta sobre el partido del Atlético de Madrid), siempre el análisis tiene que ver con 22, no con once. Si el Atlético no ha estado bien es porque nosotros hicimos algo bien. La segunda parte se vio más su poderío, porque han insistido mucho detrás de nuestros defensores y han ganado mucha segunda jugada”, analizó.

“Fue un partido muy parejo. Lo imaginábamos así. El Atlético de Madrid es un equipo muy difícil de batir. Ese balón parado de ellos abrió el marcador y el balón parado nuestro lo igualó. Hasta en los goles hubo paridad. La mejor noticia para nosotros es que hemos competido muy bien. Tenemos muchas cosas que asentar, pero mis sensaciones es que el equipo de a poco va floreciendo”, declaró.

“La concepción de un equipo es ilimitada en el tiempo. No es que en una semana o diez días se termina el trabajo. La mejora en los deportes de equipo es ilimitada y ahí tenemos un mar por descubrir y muchísimas cosas por mejorar”, apuntó el técnico, cuyo equipo ha sumado nueve de los últimos siete puntos de la Liga en su casa.

Según él, el inicio del campeonato para su conjunto “ha sido un aluvión de partidos difíciles en un momento muy sensible del equipo”. “Hay muchos chicos que recién están empezando, estamos encontrando una manera de jugar que podamos ser competitivos y estamos en esa búsqueda todavía”, valoró.

“Lo importante es que hay brotes verdes en el equipo y eso nos puede dar tranquilidad de cara al futuro. Actitud y jugadores tenemos y ahora el desafío es armar un buen equipo de fútbol”, explicó. EFE