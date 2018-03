Peluquero, el oficio que desarrolla la paciencia y forja la amistad

Zacatecas, 29 Mar (Notimex).-En su pequeña estética, Don José enseña a los jóvenes de su colonia el arte de ser peluquero, el oficio que apremia a la paciencia y forja entrañables amistades.

Desde hace 22 años, Don José García Pérez llegó a tierras zacatecanas para abrir su modesta peluquería, sin saber que aquí conocería a sus grandes amigos y se convertiría en mentor de jóvenes ávidos de aprender.

“Yo tengo en dos partes mi oficio, uno es mi aprendizaje en la Ciudad de México y aquí en Zacatecas, donde en realidad me cambió todo porque todas mis amistades surgen del negocio, entonces el oficio me ha dado todo”, narró el peluquero en entrevista para el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión (Sizart).

Aseveró que para las personas, acudir con su peluquero se convierte en un momento de relajamiento donde entablan charla con éste ya que como menciona, “la relación con el peluquero llega a ser tan relevante como el mismo corte”.

Don José describió que para aprender el arte de este oficio se necesita de paciencia, pues para dominar la técnica se requieren entre cinco y seis años de práctica.

“Este oficio necesita de años para aprender y los jóvenes quieren aprenderlo en dos o tres meses y entonces el comparativo que les hago es este, ‘si una persona puede confiar en un albañil que tiene tres meses en el oficio, para que le hiciera su casa’, entonces en la peluquería es lo mismo, no se puede confiar”, dijo.

No obstante, señaló que para ser un buen peluquero se necesita estar al pendiente de las nuevas modas que surgen en los cortes de cabello, para así poder satisfacer a la clientela.

“Tenemos que estar al día en las tendencias, si no, nos quedamos obsoletos, cada que sale una moda tenemos que aplicarnos a hacer ese corte, aunque con la experiencia que uno tiene, ya con verlo sabe uno lo que tiene que hacer”, señaló Don José.

Rodeados de imágenes religiosas y fotografías, los jóvenes aprendices practican con los clientes que se han dado cita para hacerse un corte gratis en un ambiente donde impera la charla y las risas.

“Yo aquí me cortaba el pelo y veía que se la llevaban bien que se la pasaban a gusto, y yo estaba trabajando en un auto lavado y me salí y no tenía nada que hacer y le dije al Don si me enseñaba a cortar el pelo y me dijo que si”, describió José Francisco Llamas Padilla.

El estudiante agregó que desde hace dos años viene a la peluquería de Don José, pues aquí “no nada más aprendes a cortar el pelo, aprendes de todo, hasta dar el cambio bien”, dijo entre risas José Francisco.

Don José reiteró que en este ofició no sólo se aprende el arte de cortar el cabello, sino que además le da a los jóvenes la oportunidad de seguir ampliando su cultura.

“Es importante que los jóvenes se preparen, no solamente para cortar cabello sino ampliando su cultura; me gustaría hacer de este oficio como una carrera técnica que lleve incluida la prepa, ojalá algún día lo pueda lograr”, destacó.