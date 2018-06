PEN Nicaragua denuncia amenazas y robo a periodistas que cubren crisis

Managua, 11 jun (EFE).- La organización internacional PEN capítulo Nicaragua denunció hoy amenazas contra un periodista y el robo de equipos a dos reporteros gráficos, en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 139 muertos en 55 días.

PEN Internacional denunció que un grupo de desconocidos irrumpieron la madrugada del 10 de junio en la vivienda del periodista del diario La Prensa, Josué Garay, para hurtar sus documentos personales, celular y billetera.

“Me extraña que me pidieran mi pasaporte. No es delincuencia común, se hubieran llevado un televisor y otras cosas que no se llevaron”, dijo Garay, sobre el suceso.

La mañana de hoy lunes un grupo de hombres armados despojaron de sus equipos a los reporteros gráficos Arnaldo Arita, de Reuters Latam y CNN, y Jorge Cabrera, de Reuters, denunció PEN.

“Quienes los despojaron eran hombres armados que, junto con la Policía, participaban en un operativo contra los habitantes de barrios que han levantado barricadas para protegerse del asedio de los paramilitares”, señaló la organización internacional.

“PEN Nicaragua se une al pueblo nicaragüense en su rechazo a los ataques contra periodistas y población civil por parte de la policía, las fuerzas de antimotines y los paramilitares mercenarios del gobierno nicaragüense”, agregó la organización.

La crisis de Nicaragua ya costó la vida al periodista nicaragüense Ángel Gahona, quien recibió un disparo en la cabeza cuando cubría un operativo de policías contra manifestantes en la ciudad de Bluefields, en la costa Caribe del país centroamericano.

Los familiares de Gahona y testigos del crimen sostienen que el disparo fue realizado por un funcionario desde el interior de la Alcaldía de Bluefields, pero el Ministerio Público mantiene un proceso penal contra dos jóvenes negros.

Hoy lunes se cumplen en Nicaragua 55 días de la crisis sociopolítica más sangrienta desde los años de 1980, con Daniel Ortega también como presidente.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción. EFE