Peña Nieto dice que no dará recomendaciones, ni recetas a próximo gobierno

México, 12 nov (EFE).- El presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien el 30 de noviembre finalizará su gestión, dijo hoy que no dará recomendaciones, ni sugerencias, ni recetas de cómo gobernar a la próxima administración que encabezará el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a partir del 1 de diciembre.

Peña Nieto fue cuestionado por la prensa sobre la caída en la Bolsa de Valores de México la semana pasada, tras el anuncio de una iniciativa para eliminar las cobros bancarios por parte del partido de López Obrador, luego de una gira de trabajo por el estado de Baja California Sur.

“Ni hago recomendaciones, ni hago sugerencias, ni doy recetas. Me ha tocado actuar bajo esta responsabilidad, lo he hecho con entusiasmo, con el compromiso de servir a la nación y confío en que así sea para quien va a asumir esta responsabilidad”, apuntó Peña Nieto a medios en el Hangar Presidencial del aeropuerto Internacional de la Cuidad de México.

“Sé que así va a hacer porque estoy convencido de que un presidente siempre dedica su mayor esfuerzo y empeño en que a México le vayan bien, bajo distintas ópticas, bajo la propia visión que cada quien tiene, la cual se respeta”, añadió.

Dijo que él, en su labor, “ha impulsado el desarrollo nacional” a partir de su óptica “y seré absolutamente respetuoso de la óptica, particularmente, de quien me habrá de suceder”.

Señaló que cada decisión que hace el Poder Ejecutivo “siempre tiene impacto en distintos ámbitos, pero al final de cuentas el tiempo va poniendo en balance y su justa dimensión cada acción”.

Consideró que no todo “se ha logrado y alcanzado” en su administración “pero estoy seguro de que se dieron pasos importantes en favor del progreso y del desarrollo (de México), esa es la satisfacción que me queda”, señaló.

Sobre la venta del avión presidencial, el TP01, que ha fallado en varias ocasiones y que tiene proyectado vender López Obrador, el presidente saliente dijo que esa decisión le corresponde al Estado mexicano.

“La decisión a mí no me corresponde, las futuras decisiones a mí no me corresponden, las de hoy, pues ahí está (el avión), ha estado al servicio”, respondió al tiempo que le cuestionaron si sería una buena decisión.

“Yo no voy a discutir nada, ni polemizo ni discuto ni entro en el debate. Soy respetuoso de las decisiones, tanto como las demandé en el ejercicio de mi Gobierno”, finalizó. EFE