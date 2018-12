Penélope Cruz y Antonio Banderas, nominados a los Globos de Oro

Los Ángeles (EE.UU.), 6 dic (EFE).- Penélope Cruz fue nominada hoy al Globo de Oro a la mejor actriz de reparto de una serie de televisión por su papel en “American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace”, y Antonio Banderas optará al premio a mejor actor de miniserie por “Genius: Picasso”.

En esta categoría, uno de los oponentes de Banderas será el actor hispano-alemán Daniel Brühl, por “The Alienist”.

Se trata de la tercera nominación de la actriz madrileña a los Globos de Oro. Ya optó al premio en 2007 como protagonista de un drama por su papel en “Volver” y en 2009 como secundaria en “Vicky Cristina Barcelona”.

Para Banderas es igualmente su tercera nominación a los Globos tras las que consiguió como actor de película de comedia o musical por “Evita” (1996), misma categoría en la que repitió por “The Mask of Zorro” (1998).

Además, tanto Cruz como Banderas están nominados a los Emmy por sus papeles en “American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace” y “Genius: Picasso”.

Las competidoras de Penélope Cruz por el Globo de Oro son Alex Borstein, nominada por “The Marvelous Mrs. Maisel”; Patricia Clarkson, por “Sharp Onjects”; Thandie Newton, por “Westworld”, e Yvonne Strahovski, por “The Handmaid’s Tale”.

Y Banderas se enfrenta a Brühl, Darren Criss, por “American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace”; Benedict Cumberbatch, por “Patrick Melrose”, y Hugh Grant, por “A very English Scandal”. EFE