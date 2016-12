Pensión alimenticia y divorcio de los casos más recurrentes: Barra de Abogados

Martin Estrada presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados de Durango, manifestó que actualmente de los casos más recurrentes en los juzgados son pensión alimenticia y divorcio, pero también han aumentado las demandas mercantiles, en ellos la gente busca principalmente no pagar, pero es algo que no se puede hacer.

Explico que en las cuestiones mercantiles se les ayuda a los solicitantes a que paguen lo mínimo y resuelvan esa situación de la mejor manera, pero que no se puede eludir esa responsabilidad de pago, se les hace conscientes de que no pueden, no pagar, y se están resolviendo unos 100 casos.

En cuanto a divorcios se están llevando unos 15 casos en el Colegio de Abogados, mientras que se tienen contados unos 70 trámites de pensión alimenticia, la pensión es un derecho que se debe reclamar para los hijos, y siempre se buscan que lleguen a buen término, aclaró Martin Estrada.

De acuerdo al Código Civil Federal, en la pensión alimenticia, se incluye los servicios de salud, vestido, alimentación, educación y esparcimiento de los hijos.

A partir del 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la pensión alimenticia es de carácter retroactiva en los juicios de reconocimiento de paternidad, por lo que la pensión se deberá pagar desde el día del nacimiento del niño, y el derecho a esta pensión es hasta cumplir los 18 años, y en caso de demostrar que se está estudiando, podrían recibirla hasta los 24 años de edad.

No solo el padre tiene obligación de pagar pensión, ambos padres están obligados, en caso que el menor se quede con el papá, la mamá será la obligada a dar alimentos para cumplir con la obligación que marca la Ley.