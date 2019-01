Pensiones en crisis por jubilaciones

Cada mes se reciben de 40 a 50 solicitudes de trabajadores

Por: Martha Medina

A pesar de que se tomaron medidas encaminadas a fortalecer las finanzas de la Dirección de Pensiones durante el 2018, las cuales continuarán este año, existe preocupación por el tema de las jubilaciones, debido a que en los siguientes meses muchos trabajadores afiliados llegarán a la edad para jubilarse, lo cual implicará una reducción en las aportaciones y un aumento en los gastos por el pago de la nómina, señaló el director, Francisco Esparza.

Al referirse a la situación que se prevé para este año en el tema de las jubilaciones, el funcionario puntualizó que cada mes se recibe un promedio de 40 a 50 solicitudes de retiro por parte de trabajadores de distintas áreas del gobierno estatal, que están afiliados a la Dirección de Pensiones, cantidad que podría incrementarse durante los siguientes meses.

Explicó que se trata de una situación relacionada con el tiempo que tiene de creada la Dirección de Pensiones del Estado, pues muchos trabajadores que se afiliaron en ese momento ya tienen la antigüedad necesaria para solicitar su jubilación, lo cual es motivo de preocupación porque se trata de personal que dejará de realizar aportaciones para los fondos de pensiones, pero que se incorporará a la nómina de jubilados que se tiene actualmente, que son poco más de 5 mil.

Agregó el funcionario que todo parece indicar que será mucha la gente que llegará a la edad para jubilarse y todo parece indicar que la mayoría de estos trabajadores solicitarán su retiro, en una situación que complicará las finanzas de la Dirección de Pensiones, pues se reducirán las aportaciones y aumentarán los gastos, mientras que se tienen pocas posibilidades de que aumenten los trabajadores afiliados en los siguientes meses.

“Desde hace tiempo ya no tenemos personas que se den de alta, pues en el caso de los maestros no hay plazas nuevas, mientras en las oficinas o instituciones de los tres poderes, tienden a reducirse las nóminas de persona, situación que también nos pega, pues recibimos menos aportaciones y tenemos que desembolsar más”, dijo textualmente el funcionario, quien manifestó que será necesario buscar estrategias, como la posibilidad de que ingresen al régimen de pensiones trabajadores de algunas instituciones que actualmente no tienen ninguna prestación.

Explicó que hay personal en las distintas dependencias estatales que laboran bajo contrato, que de alguna manera son considerados como temporales y por lo tanto no tienen todas las prestaciones que debieran recibir, por lo cual si se resuelve esta situación no solamente sería un acto de justicia para los trabajadores, sino también podría beneficiar a la Dirección de Pensiones, al incrementarse las aportaciones.

Sin embargo, reconoció que las medidas de austeridad que se aplicarán en el gobierno estatal durante este año, que contemplan el congelamiento de plazas, podría impedir un aumento en las aportaciones de los trabajadores y por lo tanto en los ingresos de la Dirección de Pensiones, mientras continúan las jubilaciones.