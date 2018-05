Perdidos 10 mdp en créditos a empresas

Otorgados por anterior administración y ya no se pueden recuperar

Actualmente existen algunas deudas que corresponden a financiamientos otorgados en la administración estatal anterior, que ya no será posible recuperar, como es el caso del Fondo Durango al que se deben 10 millones de pesos, informó el secretario de Desarrollo Económico del Estado, Ramón Dávila Flores.

Al referirse a los programas destinados al apoyo del sector empresarial, el funcionario puntualizó que en los iniciados en esta administración estatal, los resultados que se han logrado hasta el momento han sido positivos, pues la recuperación de financiamientos rebasa el 95 por ciento de las cantidades que se han otorgado a través de créditos, por lo cual la cartera vencida que se tiene en este renglón es mínima.

Puntualizó que tanto las empresas como los emprendedores que han recibido apoyos a través de distintos programas que se tienen actualmente, han cumplido de manera puntual con el pago de los créditos que se les han otorgado, lo cual les ha permitido acceder a financiamientos más elevados para fortalecer sus actividades.

Sin embargo, manifestó que se han tenido algunos problemas para la recuperación de algunos créditos que se otorgaron en la administración estatal anterior, como es el caso de los que se manejaron a través del Fondo Durango y que ascienden a 10 millones de pesos, los cuales no fueron pagados por las empresas que los solicitaron, dentro del plazo acordado inicialmente.

La situación con respecto a estos recursos, agregó el Secretario de Desarrollo Económico, se complica porque se trata de créditos que no se podrán recuperar tanto porque se otorgaron a empresas que ya no existen, como también por aspectos de carácter legal en los documentos por medio de los cuales se autorizaron estos financiamientos, pues no se fundamentaron de manera adecuada, lo cual impide que se recuperen estos 10 millones de pesos.

Se trata de una circunstancia que ya se planteó a la Secretaría de la Contraloría del Estado, agregó Dávila Flores, al manifestar que se entregaron todos los documentos e información con respecto a los financiamientos otorgados a través del Fondo mencionado anteriormente, para que se analice toda esta situación y se proceda conforme lo considere esta instancia.

Al mismo tiempo, el funcionario manifestó que aunque se solicitó la intervención de la Contraloría para analizar esta situación, también se planteó la cancelación de estos adeudos, debido a que no será posible recuperarlos como se ha intentado desde que inició esta administración estatal, por las razones mencionadas anteriormente.