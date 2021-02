“Perdidos” 5 mdp de aportaciones para PC

Son cobradas por AMD cada mes en los recibos de agua

Por: David Favela

Angélica Sariñana Galindo, presidenta del Patronato de Bomberos, señaló que luego de haber tomado protesta se detectó que desde el 2016 la Dirección de Protección Civil no ha recibido la aportación voluntaria que realizan usuarios de Aguas del Municipio, lo cual suma un monto de alrededor de 5 millones de pesos.

“En el Voluntariado que había en el Ayuntamiento pasado no había la personalidad jurídica para que fuera entregado ese dinero, por lo cual se fue acumulando, desde 2016 AMD hizo un donativo en especie y de ahí a la fecha no se ha recibido más, argumentaban que no había una personalidad jurídica como tal para entregar una factura, etc., pero desde esa fecha a este momento no se ha entregado un solo centavo”, expuso.

Señaló que ese dinero debe encontrarse en las arcas del Municipio, por lo que ya tuvo un acercamiento con el alcalde y con el titular de AMDpara que les entreguen ese dinero, “al momento solo queda hacer un trámite burocrático”.

De la misma manera la presidenta señaló que este recurso podría beneficiar a los bomberos, sobre todo en el tema del parque vehicular, debido a que es una necesidad de primera mano y el cual no ha sido renovado desde hace años, por lo cual este dinero específicamente será destinado a esta problemática.

Además Sariñana Galindo agregó que tampoco la Dirección de Administración y Finanzas ha entregado lo correspondiente a las aportaciones que hacen los ciudadanos al pagar el Predial, por lo cual estarán revisando que también este dinero sea entregado para la mejora de bomberos en la ciudad.

Recurso será entregado en próximos días: Corrujedo

El director de AMD, Rodolfo Corrujedo Carrillo, señaló que el dinero pendiente de la Dirección de Protección Civil es parte de la deuda que el organismo tenía al comenzar la administración, por lo cual estos 5 millones de pesos serán entregados a la Dirección de Finanzas en próximos días y de esta manera puedan llegar a los bomberos.

“Es cierto que esa cantidad se suma a todo lo que se tenía por concepto de deuda total al recibir esta administración, es decir es parte de los 143 millones de pesos de deudas que fueron heredadas, hay que recordar que parte de esos adeudos había algunos muy apremiantes como el de la CFE, se han ido cubriendo y avanzando en cada uno de estos adeudos”, manifestó.

Indicó que el dinero para los bomberos está reconocido dentro de los pasivos de AMD, “está registrado en nuestros estados financieros, pero debemos recordar que el esquema legal en este caso no era claro, apenas se acaba de constituir el patronato, se está trabajando en esto y en el transcurso de esta semana o la próxima ya se tendrá una solución a esta situación”.

También hizo la aclaración de que AMD no tiene autorización legal y clara de otorgar directamente el apoyo al patronato, “nuestra cuestión contable y financiera es completamente con Finanzas del Municipio y es con quienes estamos viendo esa situación, porque en todo caso el recurso iría directamente a Finanzas”.

Señaló que hay una disposición legal muy clara, en este caso es la Ley de Hacienda de los Municipios la que señala que todo derecho que se capte en un organismo operador de agua debe ser aplicado exclusivamente para los fines del organismo autónomo nada más.

“Por ello estamos tratando la cuestión legal en cuanto a lo que debe hacerse para no contravenir ninguna disposición legal que pueda ser sujeta de responsabilidades para el funcionario que autoriza esto o en pocas palabras que se nos acuse de desvío de recursos”, finalizó el director.

