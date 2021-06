Perdió Durango 1,500 mdp en participaciones: SGG

Disminuyeron recursos federales en los últimos 3 años

El secretario general de Gobierno, Héctor Flores Ávalos señaló que, desde la entrada en funciones del actual Gobierno Federal, Durango ha perdido más de mil 500 millones de pesos en participaciones de los diversos programas federales, lo que tiene en un estado crítico las finanzas estatales.

Aseveró que esto se debe al abandono al que ha sometido el Gobierno Federal a la entidad, la cual a finales de 2019 retiró apoyos por el orden de los mil millones de pesos y para el año pasado se sumaron 500 millones más, lo cual se suma a los recortes periódicos que ya se venían dando desde 2018.

El entrevistado advirtió que incluso desde 2016, con la entrada de José Rosas Aispuro al Gobierno del Estado, el rubro de las participaciones federales se fueron reduciendo anualmente en comparativa a como se venía dando con administraciones anteriores, que recibían íntegramente mil 500 millones de pesos.

Resaltó que es importante poner en contexto esta situación, ya que muchas veces no se entiende por qué no llegan los recursos a los municipios, cuando esto no depende directamente de la administración estatal; “sí se está entregando el apoyo, solo que hay un desfase derivado de esta situación”, dijo.

El funcionario estatal comentó que si bien se ha alzado la mano en la región lagunera sobre la falta de reparto de participaciones de programas como el Fondo Minero, este es un problema que aqueja a todos los municipios, por lo que se buscará tener un diálogo con las autoridades federales.

Flores Ávalos le reiteró a la ciudadanía y a los presidentes municipales que el Gobierno del Estado no es una administración omisa, y las dificultades de operación se deben a la falta de eco de los responsables a nivel federal; “hemos estado en comunicación, lamentablemente han abandonado a Durango”.