Periodista denuncia allanamiento a su casa sin orden judicial en Nicaragua

Managua, 14 sep (EFE).- El periodista nicaragüense Ramón Postome denunció hoy que la Policía Nacional allanó su vivienda sin orden judicial en busca de “cuestiones vandálicas”, en medio de la crisis sociopolítica que atraviesa el país centroamericano desde abril pasado.

“La policía orteguista quiere intimidar. Acaban de venir a revisar mi casa sin ninguna orden judicial. Quieren intimidar”, denunció Postome, un periodista indígena que trabajó en los periódicos El Nuevo Diario y La Prensa, y es crítico del Gobierno en sus redes sociales.

Postome, casado con la también periodista Rotsen Lucila López Rodríguez, que trabaja en el Canal 12, es propietario de un vivero en el municipio El Rosario, departamento de Carazo, 51 kilómetros al suroeste de Managua, hasta donde llegó una patrulla de la Policía con al menos 10 agentes que ingresaron a su vivienda, de acuerdo con la denuncia.

Su pareja transmitió en vivo, a través de las redes sociales, el momento en que los agentes ingresaron a la vivienda y revisaron el interior, incluyendo los cuartos, el patio y el vehículo donde cargaban unas plantas que ofrecerían en una feria.

“Me dijeron que solamente era una revisión para verificar si no habían cuestiones vandálicas. No me dijeron detalles de qué cosas”, explicó Postome en la trasmisión que hizo su esposa.

“(Nos dijeron) que si éramos ciudadanos decentes, pues no teníamos nada de que temer. Por supuesto que, por lo que yo tenga, no tengo nada que temer, pero por la Policía, tengo mucho que temer”, según dijo.

Relató que los agentes no encontraron nada en su vivienda, que no le dejaron ningún documento y que el allanamiento “se trataba de una revisión nada más”.

La esposa calificó como “una ofensa para la gente trabajadora” que los policías ingresen a una vivienda sin orden judicial.

Cerca de la medianoche del jueves, Postome denunció en un escrito a través de Facebook que él y su familia estaban “siendo asediados desde hace horas por miembros del orteguismo”, a como se refiere a los que simpatizan con el presidente Daniel Ortega.

“Cualquier cosa que nos pase, la responsabilidad es del Gobierno”, señaló.

El capitulo nacional de PEN Internacional denunció el allanamiento, sin orden judicial, del que fueron víctimas la pareja de periodistas en su casa.

“Nos solidarizamos e instamos al Gobierno de Nicaragua que cese de inmediato la persecución hacia periodistas y medios de comunicación”, indicó ese organismo en una declaración.

Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado varias protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega y un saldo de entre 322 y 481 muertos, según organismos de Derechos Humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 198 los fallecidos.

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como por supuestas ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual.

En una reciente entrevista con Efe en Managua, Ortega negó que haya sofocado las protestas con represión, dijo no sentirse responsable de las muertes en las calles durante los últimos meses y culpó a EE.UU. y al narcotráfico de financiar, apoyar y armar a grupos violentos.

Las manifestaciones contra Ortega comenzaron en abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de 11 años en el poder. EFE