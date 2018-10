Periodista estadounidense Jon Lee Anderson teme “fisura” si gana Bolsonaro

(Corrige en cuarto párrafo: Anderson es autor del prólogo no de la antología)

Ana Mengotti

Miami, 23 oct (EFE).- El periodista estadounidense Jon Lee Anderson, biógrafo del “Che” Guevara y amigo de Gabriel García Márquez, dice a Efe que le asustan las consecuencias de una posible victoria electoral del “populismo ultraderechista” de Jair Bolsonaro en Brasil, pero reconoce que la izquierda falló en la región.

Anderson usa una expresión muy gráfica y coloquial en español para referirse al “colapso”, según sus palabras, de los Gobiernos izquierdistas que estuvieron en el poder en América Latina desde la primera década del siglo XXI: “La izquierda la cagó”.

En una entrevista con motivo de la publicación en Estados Unidos de “El mayor escándalo del siglo” (Vintage Español), una selección de obras periodísticas de Gabriel García Márquez, del que fue amigo desde 1999 hasta su muerte hace cuatro años, el periodista expresó sus temores acerca de una nueva “etapa negra” en Latinoamérica.

Anderson es el autor del prólogo de esa antología de textos seleccionados por Cristóbal Pera, editor y amigo de García Márquez, que hoy sale a la venta en Estados Unidos y cuya versión en inglés, a cargo de la editorial Knopf, se publicará en 2019.

A su juicio, el periodismo fue el “primer amor” de “Gabo”, como era apodado el Nobel de Literatura 1982, y a ello se debe que hablará con admiración y cariño del “oficio mejor del mundo”, como lo denominó en alguna ocasión.

Anderson, que forma parte del Consejo Rector de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), creada por García Márquez en 1995, señala que tiene “un deber ineludible” con “Gabo” para siempre.

Lo conoció en 1999 cuando escribió un perfil de él para la revista The New Yorker, para la que ahora prepara un reportaje largo sobre las relaciones entre Estados Unidos y Cuba desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, según afirma a Efe.

El periodista estadounidense, que nunca ha ocultado sus simpatías por la izquierda, está escribiendo también un libro sobre el legado de Fidel Castro, que llegará a las librerías seguramente en 2019.

Como todo el mundo, Fidel tenía “sus defectos y virtudes”, dice sobre el líder de la revolución cubana, con quien García Márquez mantuvo una larga amistad.

Para Anderson, la “fascinación por el poder” que le atribuían al autor de “Cien años de soledad” no es un motivo de crítica.

Él lo ve desde “una óptica diferente”, pues cree que “Gabo” utilizó su cercanía a Castro u otros poderosos como el expresidente estadounidense Bill Clinton para “el bien”, pues medió para ayudar a resolver conflictos o a acercar a países enfrentados.

La situación política actual en la región que Anderson “tanto” quiere (América Latina) lo tiene “en vilo” y especialmente le asustan Brasil y el papel que puede jugar el Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.

También mira “mucho” a Venezuela, un país del que lamenta que se esté “desmembrando”, así como lamenta que la “única política regional” de Trump sea “conspirar contra el régimen” de Nicolás Maduro, según dice este periodista nacido en California en 1957, quien llegó a ser muy cercano al presidente venezolano Hugo Chávez.

Pero el mayor “susto” radica para él en la posibilidad de que el candidato ultraderechista Bolsonaro gane al progresista Fernando Haddad en la segunda vuelta de las elecciones en Brasil el próximo domingo.

Si gana, como auguran las encuestas, Brasil y Venezuela, dos países fronterizos, van a estar dirigidos por Gobiernos ideológicamente enfrentados y eso va a abrir una “fisura” en América Latina como no se ha visto nunca, advierte Anderson.

“Temo que estalle la violencia”, señala y agrega cuando se le piden precisiones: “De todo tipo”.

El autor de libros como “Guerrillas” (1992) y “Che Guevara: Una vida revolucionaria” (1997) y de artículos publicados en The New York Times, Financial Times, The Guardian, El País, Time o Life, opina con pesimismo que del discurso de Bolsonaro se vislumbra que puede llegar un periodo de “sangre y venganza” al “continente más homicida del mundo” (con mayores índices de asesinatos).

Y agrega que un Trump “cada vez más desatado” va a “soplar más a la fogata”.

Cuando se le pregunta si el populismo es malo tanto si es de derecha como de izquierda, responde sin dudar que sí, porque ambos tratan de “degradar y eliminar” la democracia y arrastran una “hinchada” que aunque minoritaria, entraña un peligro.

“Las minorías son los gatillos de la historia, lo vimos con Hitler”, dice, aunque puntualiza enseguida que el mundo no está en la misma situación que antes de la II Guerra Mundial.

A su juicio, lo que pasa con una América Latina siempre en riesgo de polarización y de repetir su historia es que, a pesar de 30 años de democracia, el Estado de Derecho no está “cohesionado en la mayoría de los países”. EFE