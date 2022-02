Periodistas protestan por último colega asesinado en el sur de México

Ciudad de México, 14 feb (EFE).- Periodistas del estado mexicano de Oaxaca (sur) se manifestaron este lunes, segunda vez en cinco días, en la homónima capital del estado para protestar por el asesinato de su colega Heber López Vásquez, ocurrido el pasado jueves, y por la escalada de violencia contra el gremio en el país.

López Vásquez, quien era director del portal Noticias Web, es el sexto periodista asesinado en lo que va de año en México, según el recuento de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).

La manifestación tuvo como punto de reunión la explanada del templo de Santo Domingo Guzmán, uno de los lugares más concurridos y emblemáticos de Oaxaca, donde los periodistas llevaron a cabo pintadas con la frase ¡Ya Basta! para reclamar el asesinato de López Vásquez.

Desde la puerta del templo de Santo Domingo, el periodista Pedro Matías pronunció las llamadas cifras negras del periodismo en Oaxaca, contabilizando las muertes de 11 comunicadores oaxaqueños desde 2013.

“En Oaxaca con la muerte de Heber ya son 11 los crímenes contra periodistas y ninguno ha sido esclarecido, más de 300 agresiones contra el gremio y no hay procesados no hay sentenciados”, expuso el colega de López Vásquez, quien recordó que Heber no estaba dentro del Mecanismo de Protección de Periodistas del Gobierno mexicano.

Además, calificó de “lamentable” que los gobiernos o los políticos “de todos los partidos azules, amarillos, rojos, morenos, que son la misma identidad y el mismo sistema no hayan presionado en los resultados de las investigaciones”.

A la protesta se sumó la voz de la periodista Soledad Jarquín, quien durante el proceso electoral de 2018 perdió a su hija la fotógrafa María del Sol durante un ataque armado dirigido a la candidata Pamela Terán en la ciudad de Juchitán, Oaxaca.

“No nos ven, nos quieren callados, qué bueno que hoy están aquí todas y todos ustedes y vamos a gritarles a los del poder ‘¡Ni un periodista más asesinado ni una periodista más!’ Ya basta, lesionan todo el tejido social”, expuso la periodista.

López Vásquez, de 42 años, fue sepultado el sábado en el panteón municipal de Salina Cruz, donde fue despedido por sus familiares y compañeros reporteros y fotógrafos de la región del Istmo de Tehuantepec.

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) condenó el asesinato del periodista y exigió a las autoridades una investigación pronta, expedita y con enfoque en derechos humanos.

De enero del 2015 a diciembre del 2021, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) ha iniciado 288 investigaciones derivadas de quejas relacionadas con violaciones a los derechos de los periodistas en Oaxaca.

En tanto, la organización Artículo 19 reportó que en los últimos ocho años, 11 periodistas en Oaxaca fueron asesinados, siendo el último el caso el de López Vásquez, del cual hasta ahora solo hay dos detenidos.

El viernes, un día después del asesinato de Heber, el subsecretario de Seguridad de México, Ricardo Mejía, informó ese día que detuvieron a dos sospechosos del asesinato “en flagrancia”, identificados como los presuntos “coautores materiales”.

Sobre estas detenciones la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca informó este lunes que en coordinación con fuerzas federales ambos detenidos fueron traslados del penal de Tehuantepec al penal de Tanivet en la región central de Oaxaca para garantizar su integridad física.

CENTENAR DE AGRESIONES EN TRES AÑOS

A la protesta también acudió Paula Salcedo, quien es oficial del programa de protección y defensa de Artículo 19, quien señaló que en Oaxaca se han registrado más de 100 agresiones contra periodistas sin contar las que son acalladas por las amenazas de los grupos de poder en los últimos tres años.

“Pero una cosa es el número de agresiones y otra es la cifra negra, al no haber acceso a la justicia, al no haber medidas de no repetición y no haber investigaciones también la prensa tiene miedo de decir que ha sido agredida entonces sí es de los estados donde más registramos”, expresó.

También en Oaxaca, el pasado 26 de enero, el periodista originario de Juchitán, Oaxaca, José Ignacio Santiago Martínez, sufrió un ataque armado cuando un grupo armado disparó contra la unidad en la que viajaba.

De 2000 a la fecha, Artículo 19 ha documentado 150 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor. Del total, 138 son hombres y 12 son mujeres.

De estos, 47 se registraron durante el mandato anterior del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y 30 en el actual de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). EFE